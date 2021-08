Black Label Society: kündigen Album „Doom Crew Inc.“ für den 26.11.2021 an

Black Label Society haben ihr 11. Studioalbum Doom Crew Inc. angekündigt, das am 26. November über Spinefarm veröffentlicht wird. Gestern veröffentlichte die Band ihre erste Single Set You Free.

Das 12-Track-Album ist sowohl eine Hommage an die „first to bleed, last to leave“-Road-Crew der Band als auch ein Gruß an die Legion, deren Unterstützung, die bis ins Jahr 1998 zurückreicht, mit der der Kiss-Armee konkurriert. Das stampfende, schwere, bluesige, rücksichtslos aus den Angeln gehobene Hardrock Metal-Quartett ist zum Teil eine eindringende Horde und zum Teil ein reisender Karneval, der auf Platten und auf der Bühne eine koffeinhaltige Kakophonie hervorruft.

Die Songs sind Oden an das Feiern und Trauern, die Soundtracks zu jubelnden Abenden und verwirrenden Tagen, aufgenommen in Zakks Heimstudio, dem Black Vatican. Auf diesem Album tauscht Zakk Soli und Twin-Guitar-Parts mit Dario Lorina aus, unterstützt durch das Rumpeln des langjährigen Bassisten John „J.D.“ DeServio und dem kraftvollen Schlagzeuger Jeff Fabb.

„Wir haben Pater Dario noch mehr in die Soli eingebunden, indem er sich mit mir verdoppelt hat und in dieser Hinsicht noch stärker involviert ist“, sagt Frontmann Zakk Wylde. „Es ist wirklich und wahrhaftig ein Zwei-Gitarren-Album, mehr denn je. Eine Zwei-Gitarren-Band, egal ob es die Allman Brothers oder Judas Priest sind, mit Harmonie-Linien, Unisono-Linien und dem Austausch von Soli. Das kommt von den Liveshows, wo wir beide in die Menge gehen und Songs wie Fire It Up verlängern.“

Das Album wird digital, auf CD und auf 2-Disc-Vinyl in drei limitierten Farbvarianten erhältlich sein.

Doom Crew Inc. – Tracklist:

Set You Free Destroy & Conquer You Made Me Want To Live Forever and A Day End Of Days Ruins Forsaken Love Reign Down Gospel Of Lies Shelter Me Gather all my Sins Farewell Ballad

Der europäische Festivalsommer 2022 wird ein heißes Pflaster, denn Black Label Society werden auf allen großen Rockveranstaltungen auftreten. Weitere Termine folgen noch.

Black Label Society – Festivalauftritte 2022:

10. Juni: Download Festival 2022, Großbritannien

18. Juni: Rock the Ring Hinwil 2022, Schweiz

24. Juni: Rock Imperium Festival 2022, Spanien

26. Juni: Hellfest 2022, Frankreich

07. Juli: Masters of Rock 2022, Tschechien

