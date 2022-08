Black Stains: veröffentlichen ihre EP „Cursed Lights“ am 19.08.22

Kann man sich das überhaupt vorstellen?

Straighte, heavy, groovige Riffs mit progressiv durchgestylten Breaks und dann auch noch hookigen Vocals?! Die Antwort darauf ist die Alternative Progressive Metal Sensation Black Stains aus Hamburg! Am 19.08.22 kommt ihre 2. EP Cursed Lights raus und wird einen Tag später im berühmt, berüchtigten Indra Musikclub auf der Großen Freiheit auf dem Hamburger Kiez abgefeiert. Beeinflusst von Bands wie Vola, Northlane bis hin zu Wage War haben Black Stains mit der brandneuen Platte einen knackigen Alternative Progressive Metal Player an den Start gebracht. Das bombastische Trio spielt in der neuen EP viel mit melancholischen Ambient Delays und prügelt gleichzeitig eiskalt heavy hardcore Riffs über das Brett. Einen astreinen, dunklen, bösen und definierten Sound kann man sich auf Cursed Lights geben. Als Metalhead ist eine absolute Pflicht in die Nummer reinzuhören. Da ist viel Herzblut eingeflossen und hat ein sau tightes Bündel aus Metal, Rock, Progressive- und Alternative Metal entstehen lassen … Das hört man!

Die 3-köpfige Progressive Metal Band Black Stains aus Hamburg, spezialisiert auf melancholische, kämpferische und entschlossene Hooks, verkörpert zugleich progressive Stoner Elemente mit bebenden, pulsierenden Hardcore-lastigen Breakdowns. Die ungebrochene Leidenschaft zu Moshpit startenden Riffs und himmlischen Hymnen besteht bei jedem der drei Musiker.

Release Konzert:

20.08.22 Hamburg – Indra Club 64

Seit 2016 besteht die Band Black Stains aus:

Samuel (Vocals, Guitar), Nick (Bass, Vocals) und Jona (Drums).

Erste Liveshows fanden 2017 im Hamburger Umland in diversen Clubs statt. Die Band erreichte in diesem Jahr unter anderem im Rahmen des SPH Contests das Landesfinale. Dessen gefolgt supporteten die Jungs im Frühjahr 2018 die amerikanische Metalcore Band Galactic Empire im Logo Hamburg. Aber nicht nur auf den Bühnen der Clubs wissen die Stains zu überzeugen: Neben kleineren Open Air Auftritten waren sie auch Headliner auf dem Calluna Festival.

Dieser Auftritt diente als Sprungbrett für die Band: Der Hamburger Produzent und Musiker Toma Moon von der Mondbasis Hamburg wurde auf die Band aufmerksam und schon kurz darauf starteten sie ihre Zusammenarbeit um eine Live Studio Session und die Debüt-EP Inside zu produzieren.

Als erste Single erschien der bislang meist gestreamte Track The Moon im September 2019. Darauf folgte die 5-teilige EP einen Monat später. Ende 2019 bis Frühjahr 2020 startet die erste Debüt-Tour der Band mit sechs Konzerten im deutschsprachigen Raum.

Pandemie-bedingt zogen sich die drei Musiker zurück, um neue Songs zu produzieren.

Mai 2020 waren die Jungs über Livestream bei Streammax zu sehen. Die Singleauskopplung Sick erschien mit Musikvideo im August 2021. Nach erfolgreichem Release begaben sich Black Stains wieder in das Tonstudio Mondbasis Hamburg, um gemeinsam mit Toma Moon eine weitere EP zu recorden.

