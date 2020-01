Black Star Riders: veröffentlichen ein neues Video zu ‚In The Shadow Of The War Machine‘

Nach einem extrem erfolgreichen Jahr 2019 starten Black Star Riders ihr neues Jahrzehnt mit einem neuen Video zu In The Shadow Of The War Machine, das über Nuclear Blast erschienen ist. Seht euch das Video zu In The Shadow Of The War Machine hier an:

Der Track beschreibt die Situation, in der wir alle momentan leben: eine Welt, in der wirtschaftliche Interessen wichtiger als das Allgemeinwohl genommen werden; eine Welt, in der wir gezwungen sind, ständiger Instabilität entgegenzusehen. Wie die Band es ausdrückt: “Wähle einen Clown und du bekommst einen Zirkus”. Die Musik passt perfekt zu der Botschaft: der hämmernde Rhythmus in jedem Vers erinnert an die Unterdrückung durch die Kriegsmaschinerie; der harte und aggressive Refrain unterstreicht die Frustration, die mit jedem Tag stärker wird.

In The Shadow Of The War Machine ist ein Track vom neuesten Album der Band, Another State Of Grace, das #14 in den Nationalcharts und #11 in den Rockcharts erreicht hat. Das Album ist eine großartige Sammlung hymnischer Rocksongs, die in den Sphere Studios in Burbank, Kalifornien im Februar 2019 aufgenommen und von Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Uriah Heep) produziert und abgemischt wurden.

Zusätzlich kündigen Black Star Riders auch an, dass sie am Samstag den 18. Juli als Special Guest auf dem Ramblin‘ Man Fair 2020 auftreten werden. Die Band wird die Bühne mit Größen wie Lynyrd Skynyrd, Tom Keifer und Clutch teilen.

Fronter Ricky Warwick kommentiert: “Ramblin’ Man Fair ist ein großartiges Festival! Black Star Riders werden am Samstag den 18. Juli zu dem Festival zurückkehren als Special Guests für die legendären Lynyrd Skynyrd … Wir können es kaum erwarten! Wir sehen euch dort.”

UK Tour Daten 2020

18.07. UK Maidstone – Ramblin’ Man Fair

29.08. UK Newark – Stonedead Festival

