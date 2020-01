Kreator: veröffentlichen Video zur zweiten Single ‚Violent Revolution‘ von „London Apocalypticon – Live At Roundhouse“

Sonntag, der 16. Dezember 2018: Die Winterkälte hat ihre Finger bereits nach der britischen Hauptstadt ausgestreckt, doch ein Ort in London ist an diesem Abend definitiv am Kochen: Kreator rauben den Fans mit einer ausgiebigen Liveshow den Atem und heben ihre Performance ein ums andere Mal auf eine neue Stufe. Kürzlich kündigte die Band ihr neues Werk an: Das Livealbum London Apocalypticon – Live At The Roundhouse erscheint am 14. Februar 2020 via Nuclear Blast.

Abhängig vom Format wurde nicht nur das spektakuläre Konzert im legendären Londoner Roundhouse für diesen Release aufgenommen und gefilmt. Auf allen Formaten, außer dem Digibook wird ein weiteres atemberaubendes Konzert in Chile 2018 und die Headliner Show auf dem tschechischen Masters Of Rock 2017 auf dem Release enthalten sein.

Nun entfesselt die Band einen weiteren Vorboten des Livealbums, mit der zweiten Single und Video Violent Revolution – Live From Chile. Seht euch den Clip hier an:

London Apocalypticon – Live At The Roundhouse erscheint als: Blu-ray + CD-Digibook in slipcase, CD (London show only), Vinyl in Gatefold (different colours), Earbook incl. BluRay, 3CD, poster, patch (NB Mailorder exclusive), 180g 6LP+Blu-ray BOX (2LP gatefold per show, pop-up in London 2LP gatefold – NB Mailorder exclusive)

Die Trackliste ist wie folgt:

London Apocalypticon

01. The Four Horsemen/Choir Of The Damned

02. Enemy Of God

03. Hail To The Hordes

04. Awakening Of The Gods

05. People Of The Lie

06. Gods Of Violence

07. Satan Is Real

08. Mars Mantra

09. Phantom Antichrist

10. Fallen Brother

11. Flag Of Hate

12. Phobia

13. Hordes Of Chaos

14. The Patriarch

15. Violent Revolution

16. Pleasure To Kill

17. Apocalypticon

Live In Chile

01. Mars Mantra

02. Phantom Antichrist

03. Hail To The Hordes

04. Army Of Storms

05. Enemy Of God

06. Satan Is Real

07. Civilization Collapse

08. Flag Of Hate

09. Phobia

10. Gods Of Violence

11. Fallen Brother

12. Hordes Of Chaos

13. The Patriarch

14. Violent Revolution

15. Pleasure To Kill

16. Apocalypticon

Masters Of Rock

01. Choir Of The Damned

02. Hordes Of Chaos

03. Phobia

04. Satan Is Real

05. Gods Of Violence

06. People Of The Lie

07. Total Death

08. Mars Mantra

09. Phantom Antichrist

10. Fallen Brother

11. Army Of Storms

12. Enemy Of God

13. From Flood Into Fire

14. Apocalypticon

15. World War Now

16. Hail To The Hordes

17. Extreme Agression

18. Civilization Collapse

19. The Patriarch

20. Violent Revolution

21. Pleasure To Kill

22. Death Becomes My Light

„Das Konzert in London war das große Finale einer langen und unglaublichen Tour“, sagt Mille Petrozza. „Mehr als 150 Shows, 5 Kontinente und großartige Erinnerungen. Wir sind stolz, dieses Stück unserer Band-Geschichte mit unseren Fans teilen zu dürfen.“

Kreator gehen im Frühling 2020 auf State Of Unrest Tournee mit Lamb Of God und Power Trip. Die Band wird in zahlreichen europäischen Städten spielen, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

State Of Unrest Tour – Europe 2020

w/ Lamb Of God, Power Trip

27.03. S Stockholm – Fryshuset Arenan

28.03. DK Copenhagen – Forum Black Box

30.03. FIN Oulu – Club Teatria

31.03. FIN Helsinki – Black Box Jäähalli

02.04. PL Kraków – Tauron Arena

03.04. D Berlin – Columbiahalle

04.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.04. D Wiesbaden – Schlachthof

07.04. CH Zurich – Samsung Hall

08.04. D Munich – Zenith

09.04. D Ludwigsburg – MHPArena

11.04. D Hamburg – Sporthalle

12.04. N Oslo – Inferno Metal Festival*

14.04. E Barcelona – Razzmatazz

15.04. E Madrid – La Riviera

17.04. F Paris – L’Olympia

18.04. D Saarbrücken – Saarlandhalle

19.04. B Brussels – Ancienne Belgique

21.04. UK Bristol – O2 Academy *Sold Out*

22.04. UK Manchester – Academy

23.04. UK Glasgow – O2 Academy

24.04. UK Birmingham – O2 Academy

25.04. UK London – O2 Academy Brixton

*Kreator only

