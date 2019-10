Black Stone Cherry: Video Premiere zu „All Your Love“

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung der Tribute-EP Black To Blues von Black Stone Cherry in 2017 erscheint nun am 1. November mit Black To Blues, Volume 2 eine weitere EP, die genau in die gleiche Kerbe schlägt!

Vorab gibt es nun brandneu die Video Premiere zu All Your Love und dazu noch das Static Video zu Death Letter Blues, also eine Menge zu hören…

Dazu hier ein Kommentar von der Band: „John Fred had the absolute honor to meet Mr. Rush when The Kentucky Headhunters played with him at the Blues Aid Festival in Helena Arkansas. His kindness and larger than life his personality was encouraging and stuck. When we did the BTB2 album, we had the idea to cover All Your Love. The arrangement is true to the original but with our special BSC was touch. I think he would be proud to know his music is still inspiring younger generations. Hope ya’ll enjoy!“

Auch hierzu ein Kommentar der Band: „We have played a few different versions of this song live for several years!! To finally be able to go in the studio and actually record it was an incredible experience and we got to extend the live version and have a lot of fun. Son house is without a doubt one of the most haunting artists of all time, Blues or any genre, we can only hope we did the song and him justice! „

Mit dem US-Quartett Black Stone Cherry trat kurz nach der Jahrtausendwende ein Hard- und Southern-Rock-Act auf den Plan, der bei Anhängern dieser Genres inzwischen als unverzichtbarer Bestandteil der Szene gilt. Das selbst betitelte Debüt erschien 2006; dieses eingeschlossen umfasst der Backkatalog von Black Stone Cherry inzwischen sechs Studioalben (zuletzt erschienen: Family Tree, 2018) sowie einen fulminanten frühen Livemitschnitt (Live At The Astoria, London, 2007).

Der Durchbruch in Europa gelang den Jungs aus Kentucky 2007 im Zuge von Tourneen gemeinsam mit Def Leppard und Whitesnake. Live begeistern sie seit jeher nicht nur mit ihren eigenen Kompositionen, sondern darüber hinaus auch mit diversen gewitzt und mit jeweils ganz spezieller eigener Note vorgetragenen Coverversionen von Bluesrock-Klassikern. Darunter fanden sich zunächst beispielsweise Hoochie Coochie Man von Muddy Waters und Voodoo Chile von Jimi Hendrix. 2017 nahm die Band ihre Vorliebe für den elektrischen Blues der 1960er-Jahre zum Anlass, eine Tribute-EP namens Black To Blues herauszubringen. Auf ihr interpretierten Black Stone Cherry sechs von Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Freddie King und Albert King unsterblich gemachte Titel auf eine Art und Weise, dass die Gitarrenhälse rauchten und die Wände wackelten. Dies geriet zu einem künstlerischen und kommerziellen Volltreffer: Black To Blues platzierte sich in den Top 30 der britischen Albumcharts und landete auf Platz eins der amerikanischen Billboard Blues Charts. Höchste Zeit also für einen Nachschlag, möchte man meinen, und eben der kündigt sich jetzt an: Am 18. Oktober 2019 erscheint Black To Blues, Volume 2 als CD, digital, sowie auf blauem Vinyl mit beigelegtem Download-Code bei der Mascot Label Group.

Stilistisch und hinsichtlich des Konzepts schlägt die EP Black To Blues, Volume 2 voll und ganz in dieselbe Kerbe wie ihre erfolgreiche Vorläuferin. Wieder sind hier sechs Songklassiker vertreten, diesmal im Original aus der Feder von Freddie King (Big Legged Woman), Robert Johnson (Me And The Devil Blues), Otis Rush (All Your Love (I Miss Loving)), Howlin’ Wolf (Down In The Bottom), Elmore James (Early One Morning) und Son House (Death Letter Blues). Neben der Stammbesetzung von Black Stone Cherry mit den Gitarristen und Sängern Chris Robertson und Ben Wells, Bassist Jon Lawhon sowie Schlagzeuger John Fred Young ist auf Black To Blues, Volume 2 Yates McKendree, der Sohn des bekannten US-Keyboarders Kevin McKendree (u.a. Delbert McClinton, Brian Setzer), als Gastmusiker an der Orgel zu hören.

Weiter aktuell… das offizielle Video zu Me And The Devil Blues, hier zu sehen: https://youtu.be/1_mrJ7Zztns

Black Stone Cherry online:

www.blackstonecherry.com

www.mascotlabelgroup.com

https://twitter.com/BlkStoneCherry

https://www.facebook.com/blackstonecherry