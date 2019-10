Vampyromorpha: unterschreiben bei MDD, „Herzog“ erscheint am 29.11.

Die vampiresken Düster Rocker Vampyromorpha breiten ihre Schwingen ab sofort unter dem MDD Banner aus! Jim Grant und Nemes Black haben dieser Tage die Arbeiten an ihrem zweiten Album abgeschlossen und werden das gute Stück noch in diesem Jahr auf die Menschheit loslassen. Herzog, so der Titel des neuen Werkes, wird mit einer geballten Ladung Düsternis am 29. November erscheinen. Euch erwarten acht Songs gepflegter depressiver Doom Rock bei einer Spielzeit von knapp 40 Minuten. Seid gespannt und gruselt euch!

https://www.facebook.com/vampyromorphadoom

https://vampyromorpha.bandcamp.com/