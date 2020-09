Black Stone Cherry: Videopremiere zu „Ringin‘ In My Head“

Black Stone Cherry werden am 30. Oktober ihr siebtes Studioalbum The Human Condition über Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichen. Das Album wird auf Red Transparent Vinyl, Limited Edition CD Boxset und Digital erhältlich sein.

Nach der Veröffentlichung des Videos zur ersten Single Again gibt es nun eine weitere Videopremiere zu Ringin‘ In My Head und somit einen weiteren Track vorab aus dem neuen Album…

Hier ein Kommentar von der Band zum Track:

„Ringin‘ In My Head was a song we had originally started to write back in 2017 and for whatever reason, it didn’t make the album at the time, but we loved the riff and melody. Fast forward to 2020, we were in the studio recording The Human Condition and we decided to re-visit the song and re-work it a bit. It’s eerie that it fits into the current state of the world so well right now. It’s almost like the song knew when it should have been recorded and released, and we find beauty in that!”

Weiter aktuell… Video zu Again: https://youtu.be/OO4ib5xC7Fk

Album Trailer: https://youtu.be/wnfskcu19Qk

The Human Condition jetzt vorbestellen unter: smarturl.it/BSC-MLG

Als die COVID-19-Pandemie über die Welt hereinstürzte, hatten sich die vier Mitglieder von Black Stone Cherry tief in die Wälder von Kentucky ins Studio zurückgezogen, um ihr 7. Studioalbum fertigzustellen. Die täglichen Nachrichten mit den Schreckensmeldungen über das Virus zeigten schnell auf, wie unheimlich vorausschauend die Texte des neuen Albums waren. The Human Condition wurde kurz vor dem weltweiten Lockdown fertiggestellt und die darauf enthaltenen 13 Songs sind weitgehend emotional und hymnisch.

„Während der Aufnahmesessions spürten wir regelrecht die Angst vor dem Unbekannten – es war eine beängstigende Zeit“, erinnert sich Schlagzeuger John-Fred Young. „Jeder Song auf diesem Album erzählt eine Geschichte über die Erfahrungen, die wir alle so machen – über unser Glück, unsere Anstrengungen und wie wir uns immer wieder neu anpassen müssen.“ Das Album startet mit den Textzeilen: “People, people your attention please, I need to tell you about a new disease.” (von Ringin’ In My Head). Der Song wurde vor vier Jahren komponiert, fängt aber die ganze Hysterie um den COVID-19-Ausbruch kraftvoll ein. Bei Push Down And Turn nutzen BSC meisterhaft den Raum, um eine vernichtende Metal-Dynamik zu erzeugen. Dieser mitreißende Song ist wirklich ein ‚human condition‘ Song, da er von psychischer Krankheit handelt, und dafür plädiert mutig zu sein und eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, sollte man Probleme haben. „Ich leide an manischen Depressionen und habe starke Angstzustände. Mit diesem Song möchte ich vermitteln, dass es in Ordnung ist, zu einem Arzt zu gehen und über diese Probleme zu sprechen. Es ist keine Schande und man wird deswegen auch nicht stigmatisiert“, teilt Vocalist/Guitarist Chris Robertson mit.

The Human Condition wurde im März 2020 in den Monocle Studios von Bassist Jon Lawhon aufgenommen und von der Band selbst produziert. Die Band brachte vier Songs mit ins Studio, schrieb dort neue Songs und nahm zusätzlich einige ihrer unveröffentlichten Favoriten auf. Die Produktion und Performance auf diesem Album gehören zu dem Besten, was Black Stone Cherry je abgeliefert haben. Zum ersten Mal entschied sich die Band dafür, die Basics mehrspurig aufzunehmen, anstatt sie live einzuspielen. Jedes Bandmitglied musste lange anstrengende Aufnahmesitzungen durchlaufen, um das kollektiv gewünschte Endresultat einer epischen Aufnahme zu erzielen. Das Ergebnis ist atemberaubend – die Grooves fühlen sich organisch an, die Riffs sind wuchtig und die Hooks strahlen durch jeden Song. Gitarrist und Sänger Ben Wells ergänzt: „Wir haben die Verstärker bis an den Anschlag aufgedreht, das Schlagzeug kickt dir ins Gesicht und wir haben ein paar schöne schwere Gitarrenriffs rausgehauen. Nach 19 Jahren und sieben Alben wollten wir beweisen, dass wir es immer noch draufhaben. Dieses Album fühlt sich wie eine Wiedergeburt an.“

„Wenn ich mir das Album nun anhöre, spüre ich all diese unterschiedlichen Emotionen“, sagt Jon Lawhon. „Wir haben als Teenager angefangen und besonders jetzt stelle ich fest, wie das Leben so seinen Lauf genommen hat. Während all dieser Zeit ändern sich deine Vorlieben und auch deine Perspektive, aber eine Sache, die sich nicht geändert hat, ist unsere Verbindung als Freunde.“ Chris bestätigt: „Dies ist eine Bruderschaft. Es ist erstaunlich, immer noch mit allen vier Gründungsmitgliedern zusammen zu sein, und trotzdem noch inspiriert zu werden. Auf sieben weitere Alben und weitere 19 Jahre!“

