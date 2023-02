Blank Acknowledgements: haben ihre erste Single „Only Truth“ veröffentlicht

Am 13.01.2023 veröffentlichte die 2022 gegründete Progressive Metal Band aus Mecklenburg-Vorpommern ihre erste Single. Die vierköpfige Band verfolgt einen gnadenlosen DIY-Ansatz.

Only Truth ist nicht nur die erste Veröffentlichung der Band, sondern auch der erste Titel, der bei gemeinsamen Jams ab Juni 2022 entstanden ist. Der Song reifte über den Sommer in den Köpfen der noch basslosen Band und konnte dann mit dem Hinzustoßen der Bassistin vollendet werden. Only Truth steht musikalisch repräsentativ für den Sound der Band, der zwischen Alternative Rock und Progressive Metal wandert. In Only Truth nehmen Blank Acknowledgements die Perspektive des falschen Propheten, der mit zunehmender Intensität diejenigen verdammt, die ihm nicht folgen, ein. Blank Acknowledgements legen besonderen Fokus auf Songs, die selbst atmen, dem Zuhörer aber auf hypnotische Art und Weise in Sicherheit wiegen, um ihm dann die Luft aus den Lungen zu schlagen. Only Truth ist der erste von drei Songs, die im Jahr 2023 erscheinen. Am 10.02.2023 veröffentlichen sie mit Oscillation eine Hommage an die Grungeballaden der 90er. Im März folgt die Veröffentlichung von Mantra, einem schnellen Riff-Monster, dass den Zuhörer durch die Abgründe der Sucht nach Pornographie jagt. Eine EP mit neuen Songs ist in Arbeit.