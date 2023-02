The Contortionist: veröffentlichen ein neues Boxset in limitierte Auflage von Retrospective: Live From Atlanta

Die Progressive-Rock-Band The Contortionist veröffentlicht heute ein neues Box-Set, Retrospective: Live From Atlanta. Das Boxset enthält drei Doppel-LPs mit Aufnahmen von den 2021 Live-Stream-Auftritten der Band. Die drei Live-Streams decken alle Facetten der Bandkarriere ab, darunter eine komplette Albumaufführung des von der Kritik hochgelobten Albums Clairvoyant sowie ein komplettes Set, das sich auf den härteren Katalog der Band konzentriert.



Das umfangreiche Paket enthält über 30 Tracks und ist in einer limitierten Auflage von nur 1500 Exemplaren weltweit erhältlich. Es wird in einer Box mit Prägung ausgeliefert und enthält für jedes der drei Live-Stream-Sets ein alternatives Cover mit durchsichtigem Acetat-Overlay. Jedes Album wurde auf 12″ 180g Doppelvinyl gepresst und kommt als Gatefold. Fans können das Boxset hier kaufen.