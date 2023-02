The Kinks: feiern 60 jähriges Jubiläum und kündigen ihre zweiteilige spezielle Jubiläums-Anthologie „The Journey“ an

The Kinks, eine der langlebigsten, einflussreichsten und größten britischen Rockgruppen aller Zeiten, feiern 2023 ihr 60-jähriges Bestehen und markieren damit einen bedeutenden Meilenstein. Die 1963 in Muswell Hill im Norden Londons von den Brüdern Ray und Dave Davies zusammen mit ihrem Freund Pete Quaife gegründete Band wurde Anfang 1964 von Mick Avory unterstützt und wurde mit ihrem Einfluss schnell zu einer der prägenden Bands der Musikszene der 60er Jahre noch heute auf der ganzen Welt zu spüren.

Ihre Erfolge sprechen für sich: The Kinks haben weltweit über 50 Millionen Platten verkauft und über eine Milliarde Streams angehäuft. Sie landeten fünf Singles in den Top 10 der US-Charts, produzierten neun US-Top-40-Alben, 17 UK-Top-20-Singles und fünf UK-Top-10-Alben, wobei vier Alben Goldstatus erreichten. Neben zahlreichen renommierten Auszeichnungen erhielten sie den Ivor Novello Award For Outstanding Service to British Music und wurden in die Rock & Roll Hall Of Fame und die UK Music Hall Of Fame aufgenommen. Der legendäre und mehrfach ausgezeichnete Frontmann Sir Ray Davies gilt als einer der größten britischen Songwriter aller Zeiten.

Anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums wird die einzigartige Karriere und außergewöhnliche Arbeit der Band mit einer Reihe besonderer Aktivitäten auf der ganzen Welt gefeiert. Als wesentlicher Bestandteil dieser zweijährigen Kampagne rund um The Kinks, eine der größten und einflussreichsten Rockgruppen aller Zeiten, wird BMG die karriereprägende Anthologie The Journey in zwei Teilen veröffentlichen. The Journey – Part 1 erscheint am 24.03.2023.

Die Songs auf The Journey – Part 1 wurden sorgfältig von Ray, Dave und Mick aus der erstaunlich erfolgreichen Musikkarriere der Band von 1964 bis 1975 ausgewählt. Es enthält Hits wie You Really Got Me, Waterloo Sunset, All Day And All Of The Night, Celluloid Heroes, Supersonic Rocket Ship, Dead End Street und Death Of AClown, alles liebevoll von den originalen Mastertapes remastered. Die Veröffentlichung folgt den kürzlich remasterten Deluxe-Editionen zum 50-jährigen Jubiläum von The Village Green Preservation Society, Lola Versus Powerman Part 1, Muswell Hillbillies und Everybody’s In Show-Biz.

„Bei The Journey, ob diese Reise notwendig war oder nicht … und das war sie“, sinniert Ray Davies, und Dave Davies fügt hinzu: „Ich bin begeistert davon, ich finde, es ist eine wirklich inspirierende Auswahl an zeitlosem und magischem Kinks-Musik.“

The Journey – Part 1 wird in den Formaten 2CD, 2LP, Digital und HD Digital erhältlich sein. Die physischen Formate werden ein Booklet mit Bandfotos und persönlichen Track-by-Track-Linernotes von Ray, Mick und Dave enthalten, die ihre Erinnerungen an die Zeit, als diese Tracks aufgenommen wurden, teilen und sie in die unglaubliche Geschichte von The Kinks einweben werden . Weitere Informationen zu The Journey – Part 2 und weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten zum 60-jährigen Bestehen der Band werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.