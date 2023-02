Steel Panther: veröffentlichen die neue Single “Friends With Benefits”

Weniger als zwei Wochen vor der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums On The Prowl melden sich die kalifornischen Rocker Steel Panther mit ihrem neuesten Musikvideo aus dem Album zurück. Das NSFW-Video ist für den Song Friends With Benefits, in dem es textlich um eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen geht, die sich einig sind. Das Musikvideo, bei dem J.T. Arbogast, ein langjähriger Mitarbeiter der Band, Regie führte, ist Steel Panthers Interpretation der beliebten Show Shark Tank. Die Band tritt im Panther Den auf und versucht, eine Reihe von kreativen Ideen an vier hochkarätige Cougars zu verkaufen. Produkte wie das Glorious Hole, The Coolcumber und Slikknutz klingen allesamt nach sinnvollen Kreationen, bis Michael Starr auftaucht und sich und sein Kameradschaftspaket verkauft. Die Band tritt vor einer Gruppe weiblicher Wirtschaftsführerinnen auf, und als der Song zu Ende ist, sind mehr als nur ihre Geldbörsen offen. Das NSFW-Video zu Friends With Benefits gibt es hier zu sehen:

Steel Panther, die schon immer innovativ waren und immer wieder neue Wege finden, um ihre gesellschaftliche Präsenz zu erweitern, bringen nun ihre allererste Handy-Applikation namens Rock N‘ Talk heraus. Die App funktioniert wie jede andere beliebte Dating-App, aber hier geht es um Abonnenten, die eine gemeinsame Liebe zur Band teilen. Die Leute können sich anmelden und mit anderen Personen in ihrer Stadt in Kontakt treten, um sich zu Konzerten zu verabreden und Freundschaften zu schließen – alles dank ihres gemeinsamen Interesses an der Band, die aus Michael Starr, Satchel, Stix Zadinia und Spyder besteht. Die App soll in Zukunft auch auf andere Künstler ausgeweitet werden. Die App und die Anmeldung werden kostenlos sein und sind ab sofort für alle Smartphones verfügbar. Fans, die sich für Rock N‘ Talk anmelden möchten, können die App hier herunterladen: https://lnk.to/rockntalk.

Steel Panther werden ihr sechstes Studioalbum On The Prowl am 24. Februar 2023 weltweit veröffentlichen. On The Prowl wurde von Steel Panther produziert und kann ab sofort hier in verschiedenen Konfigurationen vorbestellt werden, darunter CD, Kassette und Vinyl in zwei verschiedenen Farbvarianten: https://lnk.to/Panther_OTP.

Um die Veröffentlichung von On The Prowl zu feiern, gehen Steel Panther auf große Welttournee, um ihre neueste Veröffentlichung zu unterstützen. Die On The Prowl World Tour 2023 beginnt am 24. Februar und wird bis zum 8. April durch Nordamerika führen. Crobot und Tragedy werden die Band auf der Nordamerikatour begleiten. Die Band wird eine kurze Pause einlegen, bevor sie die Party im Mai in das Vereinigte Königreich und nach Irland bringt. Weitere Informationen zu allen Ticket- und VIP-Paketen für die On The Prowl World Tour 2023, darunter Meet & Greets, exklusive Merch-Artikel, früher Einlass und vieles mehr: https://steelpantherrocks.com/pages/tour.

On The Prowl World Tour 2023 Dates

2/24/23 – Las Vegas, NV – House Of Blues *

2/25/23 – Anaheim, CA – House Of Blues *

2/26/23 – Tempe, AZ – The Marquee Theatre *

2/28/23 – San Antonio, TX – The Aztec Theater *

3/1/23 – Houston, TX – House Of Blues *

3/3/23 – Dallas, TX – House Of Blues *

3/4/23 – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom *

3/6/23 – Nashville, TN – Marathon Music Works *

3/8/23 – Ft. Lauderdale, FL – Culture Room *

3/10/23 – Orlando FL – The Plaza Live *

3/11/23 – St. Petersburg, FL – Jannus Live *

3/12/23 – Atlanta, GA – Buckhead Theatre *

3/14/23 – Baltimore, MD – Rams Head Live *

3/16/23 – New York, NY – Irving Plaza *

3/17/23 – Philadelphia, PA – Keswick Theatre *

3/18/23 – Sayreville, NJ – Starland Ballroom *

3/19/23 – Worcester, MA – The Palladium *

3/21/23 – Detroit, MI – The Fillmore *

3/22/23 – Columbus, OH – The Bluestone *

3/24/23 – Indianapolis, IN – Egyptian Room *

3/25/23 – Chicago, IL – House Of Blues *

3/26/23 – Bloomington, IL – The Castle Theatre *

3/28/23 – Milwaukee, WI – The Eagles Club Stage *

3/29/23 – Minneapolis, MN – The Fillmore *

3/31/23 – Lincoln, NE – Bourbon Theatre *

4/1/23 – Denver , CO – The Fillmore *

4/2/23 – Salt Lake City, UT – The Depot *

4/4/23 – Portland, OR – Crystal Ballroom *

4/6/23 – West Hollywood, CA – Whisky A Go Go *

4/7/23 – West Hollywood, CA – Whisky A Go Go *

4/8/23 – San Diego, CA – House Of Blues *

4/20/23 – Airway Heights, WA – Northern Quest Casino

5/14/23 – Glasgow, UK – O2 Academy #

5/15/23 – Newcastle, UK – O2 City Hall #

5/17/23 – Manchester, UK – Academy #

5/18/23 – Birmingham, UK – O2 Academy #

5/20/23 – London, UK – O2 Forum Kentish Town #

5/21/23 – Bristol, UK – O2 Academy #

5/23/23 – Leeds, UK – O2 Academy #

5/25/23 – Belfast, UK – Ulster Hall

5/26/23 – Cork, IE – Cyprus Avenue

5/28/23 – Dublin, IE – Vicar Street

6/3/23 – Nürnberg, GER – Rock im Park 2023

6/4/23 – Nürburg, GER – Rock am Ring 2023

* With Crobot and Tragedy

# With Winger

