Steel Panther: kündigen ihr 6. Studioalbum „On The Prowl“ für den 24.02. an

Nachdem die kalifornischen Rocklegenden Steel Panther kürzlich Spyder als ihren Vollzeit-Bassisten verpflichtet haben, kündigen sie nun ihr sechstes Studioalbum On The Prowl an. Das Album soll am 24. Februar 2023 erscheinen und 13 neue Tracks von den kreativen Köpfen Satchel, Michael Starr, Stix Zadinia und Spyder enthalten. On The Prowl wurde von Steel Panther produziert und kann ab sofort in verschiedenen Konfigurationen vorbestellt werden, darunter CD, Kassette und Vinyl in zwei verschiedenen Farbvarianten: https://lnk.to/Panther_OTP.

Vom eröffnenden Synthie-Intro von Never Too Late (To Get Some Pu**y Tonight) bis zum donnernden Outro von Sleeping On The Rollaway sind Steel Panther zurück mit den ansteckenden Riffs, dem stampfenden Schlagzeug, dem unvergesslichen Gesang und dem witzigen Humor, der ihnen ein weltweites Publikum eingebracht hat. Songs wie On Your Instagram, Magical Vagina und One Pump Chump werden auf den größten Live-Bühnen neben den einprägsamsten Songs der Band nicht fehlen. 1987 ist ein unglaublicher Retro-Blick auf jenes unvergessliche Jahr, und beim nachdenklichen Ain’t Dead Yet nimmt die Band sogar das Tempo raus. Die erste Single von On The Prowl ist das unvergessliche Never Too Late (To Get Some Pu**y Tonight).

„Der Song und das Video sind eine absolute öffentliche Bekanntmachung. Die Leute fragen Steel Panther schon seit Jahrzehnten um Rat in Sachen Leben, Liebe und dem Streben nach Glück. Never Too Late ist eine Erinnerung daran, niemals aufzugeben, deinem Herzen zu folgen, deine Träume zu verwirklichen, deine Herausforderungen zu meistern, die raue See zu navigieren, nach den Sternen zu greifen und jedes andere Klischee, das du in deiner Tasche hast. Im Grunde genommen wollen wir damit sagen, dass es nie zu spät ist, sich heute Nacht ein bisschen Pu**y zu holen“, erklärt Stix Zadinia.

On The Prowl Tracklist:

1. Never Too Late (To Get Some Pu**y Tonight)

2. Friends With Benefits

3. On Your Instagram

4. Put My Money Where Your Mouth Is

5. 1987

6. Teleporter

7. Is My D**k Enough (feat. Dweezil Zappa)

8. Magical Vagina

9. All That And More

10. One Pump Chump

11. Pornstar

12. Ain’t Dead Yet

13. Sleeping On The Rollaway

Nachdem Steel Panther mit der erfolgreichen Veröffentlichung von drei Gitarrenpedalen – dem legendären Pu**y Melter, dem Poontang Boomerang und dem Butthole Burner – in den Bereich der Musikinstrumente vorgedrungen sind, meldet sich die Band nun mit einem weiteren Must-Have zurück – dem 1987er Pedal. Das Pedal ist eine Kombination aus Distortion– und Delay-Pedal, das jedem Gitarristen den charakteristischen Sound jenes klassischen Jahres verleihen kann. Das Pedal wird zum Preis von 198,70 $ im Handel erhältlich sein (Witz verstanden ?!) und wie nur Steel Panther beschreiben können: „Mit dem Biss von 100 Kettensägen und der Fähigkeit, sich mehr zu wiederholen als der super bekiffte Typ aus dem Chemieunterricht, ist es wirklich das ultimative Badass-Accessoire… neben Eyeliner.“ Die Band stellt auch eine begrenzte Anzahl von Charvel Custom Satchel 1987 Gitarren her. Das 1987er Pedal und die Charvel Custom Satchel 1987 Guitars können hier vorbestellt werden: https://steelpantherrocks.com/collections/on-the-prowl.

Zeitgleich mit der Bekanntgabe des neuen Bassisten kündigen die neu formierten Steel Panther eine neue US-Tournee an: Claus & Paws Holiday Party. Die Acht-Städte-Tournee wird Ende November starten, nachdem die Band den kürzlich angekündigten kanadischen Teil der Res-Erections-Tour 2022 abgeschlossen hat. Die Feiertagsshows werden in Michigan, Ohio, Indiana, New York und Connecticut mit Sicherheit für Begeisterung sorgen. Weitere Informationen zu Tickets und Kauflinks für alle Shows findet ihr unter: https://steelpantherrocks.com/pages/tour.

Res-Erections 2022 Fall Tour Dates

10/28 – Calgary, AB – Grey Eagle Casino

10/29 – Enoch, AB – River Cree Casino

10/30 – Grand Prairie, AB – The Bowes At Bonnetts Energy Centre

11/1 – Saskatoon, SK – The Coors Event Centre

11/3 – Regina, SK – Casino Regina Show Lounge

11/4 – Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre

11/5 – Minot, ND – The Original Bar & Grill *

11/7 – Green Bay, WI – Epic Event Center

11/9 – London, ON – London Music Hall

11/10 – Toronto, ON – History

11/11 – Ottawa, ON – Algonquin Commons Theatre

11/12 – Montreal, QC – Corona Theatre

* Steel Panther Only/No Black Stone Cherry

Claus & Paws Holiday Party Tour Dates

11/26 – Sault St. Marie – Kewadin Casino

11/27 – Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

11/29 – Warren, OH – Packard Music Hall

11/30 – Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

12/2 – Waterloo, NY – Del Lago Casino

12/3 – Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

12/4 – New Haven, CT – Toad’s Place

12/29 – Vancouver, BC – Commodore Ballroom

12/30 – Vancouver, BC – Commodore Ballroom

