Steel Panther: veröffentlichen die neue Single “1987”

Mit der kürzlichen Ankündigung ihres sechsten Studioalbums On The Prowl und dem Start ihrer Who’s Your Daddy(’s Jokes)-Serie auf YouTube haben die kalifornischen Rocklegenden Steel Panther einen weiteren Song aus dem kommenden Album veröffentlicht, das am 24.02.2023 weltweit erscheinen wird. 1987 ist ein nachdenklicher Blick auf eines der größten Jahre der Rockmusik, unterstützt durch unvergessliche Hooks, nachvollziehbare Texte und ein Feuerwerk am Griffbrett. Satchel, Michael Starr, Stix Zadinia und Spyder zollen den Ikonen des Jahres Tribut, darunter Guns N‘ Roses, Poison, Whitesnake, Ozzy Osbourne und Van Halen, um nur einige zu nennen. Das Musikvideo wurde von dem langjährigen Mitarbeiter J.T. Arbogast gedreht und zeigt ein junges Duo, das ein verlassenes Aufnahmestudio findet. Als eines der Kinder ein verstecktes 1987er Pedal (hier zu kaufen) anschließt, wird es in die Zeit im Studio versetzt, als Steel Panther den Song aufnahmen, und erlebt die Erinnerungen an 1987 auf seine eigene Weise. Das Musikvideo ist hier zu sehen:

Um die Veröffentlichung von 1987 zu feiern, kündigen Steel Panther außerdem eine große Welttournee zur Unterstützung ihrer neuesten Veröffentlichung an. Die On The Prowl World Tour 2023 wird im Februar beginnen und bis April durch Nordamerika führen. Crobot und Tragedy werden die Band auf der Nordamerikatour begleiten. Die Band wird eine kurze Pause einlegen, bevor sie die Party im Mai ins Vereinigte Königreich und nach Irland bringt. Diese neuen Shows werden zu den bereits angekündigten Terminen zum Jahresende 2022 in Vancouver und den Aufwärmwochenenden im Januar 2023 hinzugefügt. Weitere Informationen zu allen Ticket- und VIP-Paketen für die On The Prowl World Tour 2023, darunter Meet & Greets, exklusive Merch-Artikel, früher Einlass und vieles mehr, finden Sie hier: https://steelpantherrocks.com/pages/tour