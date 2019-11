Blaze Of Perdition: verraten Details zum neuen Album „The Harrowing of Hearts“

Am 14. Februar 2020 werden Blaze of Perdition ihr neues Album The Harrowing of Hearts via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck könnt ihr von The Harrowing of Hearts gewinnen, indem ihr euch das Video zur ersten Single Transmutation Of Sins hier reinzieht: metalblade.com/blazeofperdition – dort kann das Album in diesen Formaten vorbestellt werden:





– ltd. digipak-CD (w/ exclusive bonus track)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– blue violet marbled vinyl (limited to 200 copies)

– pale yellow green vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– blue / red swirl vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

– clear grey-brown marbled w/ golden glitter (EU exclusive – limited to 100 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!





Die arrivierten polnischen Black Metaller Blaze Of Perdition legen mit ihrem fünften Album The Harrowing Of Hearts ihr bislang dringlichstes, raffiniertestes, dynamischstes und gelungenstes Werk vor. Es klingt vielschichtiger denn je und taucht noch tiefer in die Abgründe ein, mit denen sich die Gruppe schon seit ihrem 2010er Debüt Towards The Blaze Of Perdition befasst. „Die neue Platte bedeutet im Verhältnis zu Conscious Darkness von 2017 das, was The Hierophant 2011 gegenüber Towards The Blaze Of Perdition darstellte – eine Fortführung des ursprünglichen Gedankens, bloß mit mehr Energie und eingängiger umgesetzt, vielleicht auch nahbarer und leichter zu hören, das sollen andere beurteilen„, wägt Sänger Sonneillon ab. „Auf Conscious Darkness hörte man Gothic-Einflüsse, die nun in den Vordergrund gerückt sind. Außerdem handelt es sich mehr als bei allen früheren Alben um ein Gemeinschaftswerk, denn jedes Mitglied hat etwas Bedeutendes beigetragen.“

Durch die Arbeit mit demselben Produzenten, den die Band seit 2013 heranziehen, und das Artwork von Izabela Grabda, ist The Harrowing Of Hearts in allen Belangen so ausgefallen, wie sie es sich vorstellte. Nun da Metal Blade hinter der Band steht, ist sie bereit, sich den Allerwertesten abzuarbeiten, um weiterzukommen. Davon abgesehen brauchen die Mitglieder von Blaze Of Perdition mittlerweile niemandem mehr etwas zu beweisen. „Darum geht es in der Kunst grundsätzlich nicht, sondern um den Ausdruck dessen, was man zu sagen hat, und die Kanalisierung von Gefühlen respektive abstrakten Konzepten zu etwas Greifbarem, dem auch andere etwas abgewinnen können. Jemandem etwas beweisen zu wollen verheißt unter künstlerischen Gesichtspunkten nichts Gutes.“

The Harrowing of Hearts track-listing

1. Suffering Made Bliss

2. With Madman’s Faith

3. Transmutation of Sins

4. Królestwo Niebieskie

5. What Christ Has Kept Apart

6. The Great Seducer

7. Moonchild

Void Dancers MMXIX Tour

w/ Bolzer, Dodheimsgard, Blaze of Perdition, Matterhorn

Nov. 27 – Budapest, Hungary – Dürer Kert

Nov. 28 – Bohinijska Bistrica, Slovenia – Winter Days Of Metal

Nov. 29 – Bratislava, Slovakia – Majestic

Nov. 30 – Krakow, Poland – FOAD Fest

Dec. 1 – Leipzig, Germany – Hellraiser

Dec. 2 – Hamburg, Germany – Markthalle

Dec. 3 – Leiden, Netherlands – Gebr de Nobel

Dec. 4 – Kassel, Germany – Hole In The Svn

Dec. 5 – Mannheim, Germany – MS Connexion Complex

Dec. 6 – Basel, Switzerland – Sommercasino

Dec. 7 – Wels, Austria – Celebrare Noctem

Dec. 8 – Oberhausen, Germany – Helvete

Dec. 9 – Paris, France – Petit Bain

Dec. 10 – London, UK – The Underworld

Dec. 11 – Antwerp, Belgium – Zappa

Dec. 12 – Eindhoven, Netherlands – Effenaar

Dec. 13 – Berlin, Germany – De Mortem Et Diabolum

Dec. 14 – Poznan, Poland – U Bazyla

Dec. 15 – Warsaw, Poland – Merry Christless

Blaze of Perdition studio line-up:

S. – vocals & lyrics

XCIII – guitars, lyrics & songwriting

M.R. – guitars

DQ – drums