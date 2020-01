Blind Channel: auf „Violent Pop Over Europe“ Tour

Wer Blind Channel letztes Jahr auf dem Out Of Line Weekender sehen konnte, hat eine funkensprühende Band mit großer Show und ganz viel Bewegung gesehen. Nun kehrt die Band für ihre Violent Pop Over Europe Tour zurück.

Blind Channel – Violent Pop aus Finnland. Blind Channel sind in Finnland schon richtige Popstars und haben bereits Shows auf den großen Festivals wie dem Tuska Open Air oder WKND Festival gespielt und waren Headliner auf dem Rockfest 2019. Und auch in Deutschland sind sie bei den Shows zusammen mit Hollywood Undead und Eskimo Callboy von den Fans gefeiert worden. Im Januar 2020 gehen sie mit Amaranthe auf Tour und kommen dabei auch für einzelne eigene Headliner Shows nach Deutschland.

Für Eskimo Callboy und Bring Me The Horizon Fans ein absolutes Muss.

Violent Pop Tracklist:

1. Gun

2. Over My Dead Body

3. Died Enough For You

4. Fever

5. Timebomb (Feat. Alex Mattson]

6. Snake (Feat. GG6 from Amaranthe]

7. One Of Us

8. Enemies With Benefits

9. Love Of Mine

10. Feel Nothing

11. Lanterns

Mo. 20.01.2020 – Dornbirn, Conrad Sohm (AT) w/ Amaranthe

Mo. 27.01.2020 – Linz, Posthof (AT) w/ Amaranthe

Fr. 31.01.2020 – Köln, Tsunami Club – Support: Tragedy Of Mine

Sa. 01.02.2020 – Mannheim, 7er Club – Support TBA

Mo. 03.02.2020 – Monthey, Pont Rouge (CH) w/ Amaranthe

Fr. 07.02.2020 – Berlin, Cassiopeia – Support: Tragedy Of Mine

Sa. 08.02.2020 – Stuttgart, clubCANN – Support: Escape The Void (Präsentiert vom CoreFest Stuttgart)

So. 09.02.2020 – Hamburg, Marias Ballroom – Support: Chopstick Killer

Mo. 10.02.2020 – Eindhoven, Effenaar (NL) w/ Amaranthe

Do. 13.02.2020 – Karlstad, Nösjesfabriken (SWE) w/ Amaranthe

Tickets: https://www.eventim.de/event/blind-channel-violent-pop-over-europe-tour-cassiopeia-12647261/