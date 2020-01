In Flames: kündigen Europatournee im Frühsommer 2020 an

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die schwedischen Metal Giganten ihr letztes Album I, The Mask via Nuclear Blast. Das Werk erreichte in Europa hervorragende Ergebnisse in den Charts, unter anderem die Chartspitze in Schweden und Österreich sowie Platz #2 in Deutschland. Nun ist es an der Zeit, dass die Band als Headliner auf unsere Bühnen zurückkehrt.

In Flames ihre große Headliner Tournee durch Europa an.

VIP Tickets für alle Termine bekommt ihr hier: https://future-beat.com/artist.cfm?id=39011

Anders Fridén über die frohe Kunde:

„Jesterheads, wir freuen uns riesig darauf, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr nach Europa im April und Mai zurückzukehren. Lasst uns 2020 zusammen headbangend einweihen!"

„Jesterheads, wir freuen uns riesig darauf, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr nach Europa im April und Mai zurückzukehren. Lasst uns 2020 zusammen headbangend einweihen!“ 25.04. UK Edinburgh – Liquid Room

26.04. UK Liverpool – O2 Academy 2

27.04. UK Sheffield – Leadmill

29.04. UK Bristol – Thekla

30.04. UK Wolverhampton – Steel Mill

01.05. UK Stoke – Sugarmill

02.05. UK London – Ulu

03.05. UK Brighton – Concorde 2

05.05. UK Southampton – Engine Rooms

06.05. FR Lille – Splendid

07.05. CH Lausanne – Les Docks

09.05. IT Padova – Hall

10.05. IT Rome – Orion

11.05. IT Milan – Live Club

12.05. SL Ljubijana – Katedrala Hall

13.05. CR Zagreb – Boogaloo

15.05. MC Skopje – MKC Dancing Hall

16.05. GR Thessaloniki – Principal Club

17.05. GR Athens – Gazi Music Hall

19.05. BL Sofia – Universiada Hall

20.05. SR Belgrade – SKC

22.05. HU Budapest – Barba Negra Track

23.05. SL Bratislava – MMC

24.05. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

26.05. UA Kiev – Nau

27.05. BY Minsk – Prime Hall

29.05. LT Riga – Palladium

30.05. ET Tallinn – Helitehas

31.05. LI Vilnius – Loftas Club

