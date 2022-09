Blind Guardian: erwecken „The God Machine“ zum Leben

Heute ist der Tag an dem die Secrets Of The American Gods endlich gelüftet werden, der Ruf des Blood Of The Elves erhört werden wird und eine mysteriöse Kreatur endlich ihre ersten Schritte machen wird: Blind Guardians The God Machine erwacht zum Leben.

Mit neun, wahrhaft fantastischen Tracks unter ihren erhabenen Schwingen, erhielt das nunmehr zwölfte Album von Blind Guardian bereits vor Release einen immensen Zuspruch internationaler Presse und der treuen Fangemeinde der Band – inklusive ausführlicher Feature, Cover Stories und Toprezensionen in einschlägigen Magazinen wie Metal Hammer, Rock Hard etc.

Um das Release dieses neuen Meilensteins in der Karriere der Band zu feiern, veröffentlichen Blind Guardian ein neues Video für ihren Track Architects Of Doom. Unter den Lichtern einer hochmodernen Lasershow gefilmt, ist der neuste Output aus The God Machine eine wahrhaft hypnotische Erfahrung, die ihr euch hier anschauen könnt:

Hansi Kürsch erläutert:

„Happy Release Day!

Endlich, endlich ist es so weit. Was lange währt …, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ein Veröffentlichungsdatum jemals so herbeigesehnt hätten. Ihr haltet das Prachtstück hoffentlich bereits in den Händen oder habt Euch zumindest schon mal akustische Gewissheit verschafft, dass wir mit unseren hochtrabenden Vorschusslorbeeren nicht übertrieben haben. No fillers just killers!. The God Machine ist ein vollkommenes Blind Guardian Album, welches Euch die kommenden Monate, ach, was sage ich, Jahre versüßen wird. Es ist angerichtet, lasst es Euch schmecken.

Auf The God Machine gibt es eher klassische Speed Metal Hymnen, es gibt epische Kracher und es gibt Architects Of Doom! Architects Of Doom ist eine epische Abrissbirne vom feinsten. Aus meiner Sicht die beste und herausstechendste Nummer des gesamten Albums. Neuerfindung oder Rückbesinnung auf urälteste Tugenden, das ist hier die Frage.“

The God Machine ist, das wird schnell offenbar, die mühelose Spitze ihres bisherigen Schaffens. Ein Album, mit dem die Band gar nicht erst versucht, die Neunziger 1:1 zu kopieren, und sich stattdessen auf die Muskelerinnerung der damaligen Zeit verlässt. Hochgradig infektiös, beseelt von den Frodos, Peter Pans und Kapitän Nemos der Vergangenheit, ein packendes, aggressives, hochmelodisches und bei aller Zugänglichkeit brillant arrangiertes Album, beseelt von Magie und dennoch kein reiner Eskapismus. Ein modernes Meisterwerk in der Tradition jener Werke, mit denen Blind Guardianin den Neunzigern nach den Sternen griffen. Oder einfach ausgedrückt: The God Machine ist der Fantasy-Metal-Jungbrunnen, auf den unzählige Fans so lange gewartet haben.

Blind Guardian live:

02.09. DE Saarbrücken – Garage

03.09. DE Memmingen – Kaminwerk

04.09. CH Pratteln – Z7

05.09. DE Frankfurt am Main – Batschkapp

06.09. DE Stuttgart – KA

08.09. DE München – Backstage

09.09. DE Dresden – Alter Schlachthof

10.09. DE Neuruppin – Kulturhaus

11.09. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

13.09. DE Oberhausen – Turbinenhalle

14.09. DE Köln – E-Werk

16.09. DE Osnabrück – Hyde Park

17.09. DE Osnabrück – Hyde Park

10.-17.10. ES Barca Trencada – Full Metal Holiday @ Iberostar Club Cala Barca

12.10. NL Sittard – Poppodium Volt

13.10. DE Hamburg – edel-optics.de-Arena

Zu Blind Guardian:

1992 veröffentlichen Blind Guardian mit Somewhere Far Beyond das Referenzwerk des deutschen Speed Metal. 30 Jahre später können auch sie das eherne Rad der Zeit nicht zurückdrehen; ihre jüngste Heldenreise The God Machine zeigt aber, wie man den Furor und die Kraft der Jugend spielend zu magischem neuen Leben erweckt.

The God Machine ist das Album, mit dem Blind Guardian ihre ganz persönliche Büchse der Pandora öffnen und sich ihrer Vergangenheit stellen. Als hätten sie den zahlreichen Glanzpunkten ihrer 35-jährigen Karriere einen längst überfälligen Besuch abgestattet und sich von den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit inspirieren lassen. Sänger Hansi Kürsch bringt es so auf den Punkt: „Wir haben sehr viel aus unserer eigenen Geschichte aufgegriffen, um auf diesem Fundament ein neues Zeitalter in der ruhmreichen Geschichte der Band einzuläuten.“

Hinter dem überwältigenden, apokalyptischen Cover-Kunstwerk der US-amerikanischen Fantasy-Ikone Peter Mohrbacher wartet ein Panoptikum aus fantastischen Erzählungen und ziemlich düsteren Aussichten. „Man muss die Hoffnung auf dem Album teilweise schon mit der Lupe suchen. Aber sie ist da“, lächelt Hansi Kürsch. „Meine Texte haben mehrere Ebenen. Einige von ihnen kann auch ich erst viel später erkunden.“ Vielleicht ist The God Machine sein persönlichstes Album seit Somewhere Far Beyond, das er damals im Schatten der Trauer über den Tod seines Vaters schrieb.

