Bloodsucking Zombies From Outer Space: haben die neue Single „Monster“ veröffentlicht

Die Bloodsucking Zombies From Outer Space, Wiens langjährige und konsequenteste Shockrock-Institution, meldet sich mit einer neuen Doppelsingle zurück. Stilistisch vielseitiger und inhaltlich pointierter denn je, liefert die Band mit Monster und Horrorfans Against Racism zwei Songs, die auf den ersten Blick gegensätzlicher nicht sein könnten, sich inhaltlich und künstlerisch jedoch perfekt ergänzen. Die Single Monster erschien am 09.09.2025 erstmals auf allen digitalen Streaming Plattformen.

Der jetzt veröffentlichte Track Monster zeigt die Band von einer ungewohnt düster-melancholischen Seite. Zwischen Post-Punk, Emo-Einflüssen und Indie-Rock entfaltet sich ein atmosphärischer Song, der stilistisch an Joy Division, Alkaline Trio und frühe My Chemical Romance erinnert. Mit Unterstützung von Frankensteins Monster erschaffen die Bloodsucking Zombies From Outer Space hier einen atmosphärischen Soundtrack für all jene, die sich in gesellschaftlichen Normen nie ganz wiedergefunden haben. Ein zutiefst persönliches Stück über Ausgrenzung, das Gefühl des Andersseins und die Kraft, genau darin die eigene Identität zu finden.

Als zweite A-Seite erscheint die bereits bekannte, erfolgreiche Kollaboration mit den Punk-Legenden Wizo: Horrorfans Against Racism. Der Track, der auf Streamingplattformen bereits veröffentlicht wurde, ist nicht nur ein politisches Statement gegen Hass und Ausgrenzung, sondern auch eine energiegeladene Punk-Explosion, die jetzt endlich ihre physische Heimat findet auf Vinyl, inklusive aussagekräftigem Patch.

Beide Songs erscheinen am 12.09. als 7-Inch-Vinyl bei Schlitzer Pepi Records. Monster ist bereits seit dem 09.09. auf allen gängigen Streaming Plattformen zu hören. Mit dieser Veröffentlichung unterstreichen Bloodsucking Zombies From Outer Space einmal mehr, dass sie weit über das Horrorpunk Label hinausgewachsen sind. Als Band, die ihre Wurzeln kennt, aber musikalisch neue Wege geht und gesellschaftlich klare Haltung zeigt, sind sie Sprachrohr für all jene, die sich im Schatten wohler fühlen und dennoch klare Kante gegen politische Ohnmacht und Intoleranz zeigen.