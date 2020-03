Blues Pills: kündigen neues Album »Holy Moly!« für den 19.06.2020 an

Oft verglichen mit einer Jam-Session zwischen Aretha Franklin und Led Zeppelin, hat ihre Karriere Blues Pills aus einer amerikanischen Garage in nur ein paar Jahren zu internationalem Erfolg geführt. Ihr Debüt (Selftitled, 2014) stieg direkt auf #4 in die deutschen Charts ein und der zwei Jahre später erscheinende Nachfolger Lady In Gold direkt auf #1. In den kleinsten Clubs gestartet, enterten sie umgehend die größten Bühnen von Rock Am Ring und Download bis Sweden Rock und dem berühmten Montreux Jazz Festival auf dem schon Deep Purple den Rauch über dem Wasser, während Frank Zappas Auftritt sahen.

Mit Holy Moly! erscheint nun das dritte Album am 19.06.2020 begleitet von Blues Pills Rückkehr auf die großen Festivalbühnen wo sie unter anderem zum Release Download, Hurricane and Southside neben vielen weitern spielen.

Aber die Fans können sich freuen, sie müssen nicht bis zum Sommer warten, denn bereits am 6. März haben Blues Pills anlässlich des Welt Frauentages ihr erste Single veröffentlicht und schöner als die Band können wir das nicht sagen: „Mit Proud Woman wollten wir den starken Frauen und Grrrls dieser Welt eine Power-Hymne geben, die sie hören können, wenn sie Kraft brauchen. Oder wenn sie einfach nur Spaß haben wollen. Ein Song für jeden, der hinter der offensichtlichsten Sache überhaupt steht: Gleichheit und Einheit. Wer immer du bist und wo auch immer du herkommst. Frauen werden immer eine wichtige Kraft des Wandels sein. Und der Wandel wird kommen!“

Seht euch das Video zu Proud Woman hier an:

Holt euch die digitale Single hier: https://nblast.de/BP-ProudWoman

Über die Lyrics von Proud Woman sagt Blues Pills Sängerin, Elin Larsson:

“I’m a proud woman” kam tief aus meinem Inneren und das erste, was ich dachte, war: irgendjemand muss das doch schon mal geschrieben haben. Und wenn nicht, warum nicht? Hey! Dann ist es verdammt nochmal Zeit dafür!

Wenn man im Musikgeschäft eine Frau oder nichtbinär ist, scheint es manchmal eher um das Geschlecht zu gehen, als um die Musik. Als Frau wird man herabgesetzt, bedroht, angestarrt, verspottet und schikaniert, wie es Männern in der Musikindustrie nur selten passiert. Und trotzdem gibt es Frauen, die in diesem Geschäft ebenso starke Zeichen hinterlassen haben wie Männer und dies auch immer noch tun und das trotz all der Hindernisse, die ihnen, nur weil sie Frauen sind in den Weg geworfen werden, was ihre Errungenschaften noch bedeutender macht.“

„I’m a proud woman

And I’m not the only one!“

Blues Pills live:

13.03. S Uppsala – Katalin (w/ Bror Gunnar Jansson)

14.03. S Norrköping – Arbis Bar & Salonger (w/ Bror Gunnar Jansson)

19.03. PL Warsaw – Antyradio Award Party @ Stodola

27.03. RUS Moscow – Pravda Club

28.03. RUS St. Petersburg – Club Zal

03.04. GR Thessaloniki – Fix Factory of Sound

04.04. GR Athens – Fuzz Club

11.04. NL Schijndel – Paaspop

02.05. UK London – Desertfest

12.06. UK Donington – Download Festival

13.06. F Tourcoing – Le Grand Mix

15.06. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

16.06. F Strasbourg – La Laiterie

18./20.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

19.06. D Neuhausen ob Eck – Southside Festival

21.06. D Scheeßel – Hurricane Festival

27.06. N Ekeberg – Tons of Rock

28.06. I Verona – Rock The Castle

09. – 12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

11.07. N Kvinesdal – Norway Rock Festival

23. – 26.07. RO Brezoi – Open Air Blues Festival

14.08. E Barcelona – Keeping The Blues Alive

Die Blues Pills sind:

Elin Larsson – Gesang

Zack Anderson – Gitarre

André Kvarnström – Schlagzeug

Kristoffer Schander – Bass

Blues Pills online:

www.bluespills.eu/index.php/en/

www.facebook.com/BluesPills/

www.instagram.com/bluespills/?hl=de

www.twitter.com/bluespills?lang=de