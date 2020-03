Sapiency: unterschreiben bei Massacre Records

Die Frankfurter Melodeather Sapiency haben bei Massacre Records unterschrieben und werden im Sommer ihr neues Album For Those Who Never Rest veröffentlichen!

In der vergangenen Dekade hat die Band bereits zwei Studioalben veröffentlicht und unzählige Club- und Festivalshows weltweit gespielt.

Sapiency sind Sänger Lars Bittner, Shouter Tyler Zechlinksi, Gitarrist Holger Wenck, Gitarrist Rene Ritzmann, Bassist Hendrik Winter und Drummer Jonas Schütz.

Macht euch auf aggressiven und unbarmherzigen Melodic Death Metal gefasst, der sich gewaschen hat!

Sapiency Live

24.04.2020 DE Bad Nauheim – Alte Metalwache

30.05.2020 DE Frankfurt – Das Bett (Glowing Ember Festival)

31.05.2020 DE Frankfurt – Nachtleben

12.12.2020 DE Lörrach – Metal Café

