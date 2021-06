Blutengel: Neue Single und Video-Premiere ‚Wir Sind Das Licht‘

Ein neues Zeitalter bricht mit dem kommenden Album Erlösung – The Victory Of Light für Blutengel am 16. Juli an. Die weltweite Blutengel Video-Premiere Wir Sind Das Licht startet bereits heute um 10 Uhr.

„Ich bin sehr gespannt, wie dieses Video ankommt! Ich habe genau das gemacht, was ich wollte: Ein Video mit vielen schönen Mädels, sehr sexy, viel Blut – KLISCHEE!!!! Eben absolut BLUTENGEL! Für mich stellenweise ein Video, das zeigt, wie ich mir eine schöne Party vorstelle – auch wenn sie hier für mich nicht gut endet… ;-),“ lacht Chris als er auf den Drehtag zurückblickt. Das Video selbst wurde bewusst nicht komplett auf den eher düsteren Text angepasst, „es geht hier ja um den gemeinsamen Suizid, weil man mit dem Leben, welches man führt, nicht klarkommt. Im Clip bin ich der „Erlöser“, der Ulli letztlich zu Licht werden lässt und dann selbst gen Himmel steigt…. Alle Freuden, wie diese Party, erfüllen uns nicht…“

Das Blutengel Album Erlösung – The Victory of Light jetzt hier vorbestellen: https://blutengel.lnk.to/Erloesung

Unbeschreiblich facettenreich präsentieren sich Blutengel auf ihrem kommenden, neuen Album mit einer großen Bandbreite an Emotionen. Der Longplayer folgt auf das im Frühjahr erschienene Cover-Album Fountain Of Destiny und übertrifft die an Blutengel gesetzte Erwartung noch einmal um ein Vielfaches. Bevor am 16. Juli das neue Blutengel Album Erlösung – The Victory Of Light erscheint, enthüllt die multitalentierte Band um Sänger und Songwriter Chris Pohl und Ulrike Goldmann heute bereits ihre dritte Single Wir Sind Das Licht. Streamt oder holt euch die Single jetzt schon hier https://blutengel.lnk.to/WirsinddasLicht

Über das verführerische Videoshooting berichtet der Blutengel-Mastermind weiter: „Wir haben das Video im selben Studio gedreht, wo wir unsere letzten Fotoshootings gemacht haben. Es war wirklich sehr sexy und ich war schon ein wenig aufgeregt beim Anblick der ganzen Damen. Allerdings gibt es ja auch eine kleine Handlung, die auf das eigentliche Thema des Songs eingeht. Cool war, dass Nils Freiwald das Video gedreht hat. Wir kennen uns schon länger und das hat das ganze sehr entspannt gemacht.“

Der neue Song und das Musikvideo bieten einen weiteren Vorgeschmack auf das am 16. Juli erscheinendes Album. Zuvor hatte die Band bereits zwei weitere Vorab-Tracks präsentiert.

Außerdem wurde ein Blutengel-Open-Air angekündigt, Fan-Tickets sind seit heute, 13 Uhr erhältlich. Die Show Wir sind das Licht- Blutengel-Open-Air findet am 13.08.2021 im Elbauenpark, Magdeburg, statt. Fantickets gibt’s exklusiv im Out Of Line Shop.

Alle Infos zum Event findet ihr hier sowie auf den offiziellen Seiten der Band.

