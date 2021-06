Crobot: präsentieren ihr neues Video ‚Everyone Dies‘ feat. Stix Zadinia (Steel Panther)

Crobot und Mascot Records kündigen die weltweite Veröffentlichung der EP Rat Child für den 18. Juni 2021 an. Die komplette Trackliste liest sich wie folgt: Mountain (featuring Frank Bello), Kiss It Goodbye (featuring Howard Jones), Everyone Dies (featuring Stix Zadina) und der titelgebende Song Rat Child.

Brandneu präsentieren die Band und Mascot Records das Musikvideo zu Everyone Dies mit Stix Zadinia von Steel Panther, der den Track auch mitgeschrieben und gemischt hat. Er erscheint hier im offiziellen Video neben den Mitgliedern von Crobot:

Zadinia über die Zusammenarbeit: „Ich glaube, dieser Song wird die Leute umhauen. So hat man Crobot noch nicht gehört. Diesen Song mit ihnen zu schreiben, war eine fantastische Erfahrung, und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihn hören!“ Crobot-Sänger Brandon Yeagley ergänzt: „Ob du in deinem DeLorean oder Mini-Cooper unterwegs bist, wir haben immer etwas, das dich in die Zukunft zurückbringt. Riffs? Check. Spandex? Check. Pailletten? Darauf kannst du den Arsch deiner süßen Oma verwetten… Wenn du also bereit bist zu rocken, ruf einfach deinen freundlichen Crobot aus der Nachbarschaft an. We’ve got a real mutha for ya!” Das Musikvideo wurde von Wombat gedreht und geschnitten und ist Brandons Vater Rick Yeagley gewidmet, der im Oktober 2019 verstorben ist.

Bereits erschienen sind die Songs Kiss It Goodbye featuring Howard Jones von Light The Torch: https://youtu.be/TnUYrd75vIE und Mountain, featuring Frank Bello von Anthrax: https://youtu.be/_8uLFqkpSyo.

Das letzte Studioalbum der Band, Motherbrain, war ein weltweiter Hit. Die Streams überstiegen bereits die 20 Millionen Marke, alleine die Single Low Life wurde 14 Millionen Mal gestreamt. Das dazugehörige Musikvideo wurde über 1,5 Millionen Mal angesehen. Low Life war ein Top-10-Hit im amerikanischen Rockradio und hat sich 29 Wochen lang in den Billboard-Charts gehalten. Und auch der Nachfolger Gasoline hatte einen starken Lauf in den U.S.-Charts.