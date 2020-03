Bombs Of Hades: „Not Your Typical Swedish Death Metal“ mit Jonas Stålhammar

Bombs Of Hades gehören zur Elite des skandinavischen Extrem-Metal. Gestartet als pure Entschuldigung für Saufgelage und klar im schwedischen Crust-Punk verwurzelt, ging es bald mehr in Richtung Death Metal, ohne aber den coolen Punk-Vibe zu verlieren. Anschließend wurde die Truppe ein ganzes Stück doomiger, progressiver und zugleich motörheadiger, wiederum ohne sich von den eigenen Ursprüngen zu verabschieden. Angeführt von Gitarrist und Sänger (Achtung, kultiger Name:) Jonas Stålhammar (At The Gates, God Macabre, The Lurking Fear, ex Crippled Black Phoenix, ex The Crown) legen Bombs Of Hades jetzt mit Phantom Bell eine bockstarke neue EP vor.

Es wurde auch langsam Zeit!

Erster Eindruck gefällig?