Bootblacks: kündigen Remix-Album „Thin Skies Remixed“ an

Und weiter geht´s mit den Perlen aus dem Hause Artoffact Records:

Bootblacks präsentieren unter dem Titel Thin Skies Remixed Remixes des – Ihr kommt wahrscheinlich selbst drauf: – Albums Thin Skies.

Thin Skies Remixed ist eine Neuinterpretation des Erfolgswerks von 2020. Das Remix-Album präsentiert faszinierende Bearbeitungen von u.a. Artoffact-Labelkollegin Kanga sowie Nine Inch Nails-Kollaborateur Chris Vrenna, William Faith, Martial Canterel, Physical Wash und Twin Tribes.

Die erste Single des Albums, ein atemberaubender Remix von Nine Inch Nails-Kollaborateur Chris Vrenna, ist bereits auf Bandcamp– und DSP-Plattformen weltweit erhältlich.

Bootblacks kombinieren laut Aussage der pfiffigen Kollegen von Post-Punk.com die Dancefloor-Kante von Clan Of Xymox mit der kraftvollen Hymnenhaftigkeit von U2. Das klingt in der Theorie schon mal super, macht neugierig und passt tatsächlich. Thin Skies setzte beim abgefeierten Vorgänger Fragments an, zeigte die Band also atmosphärisch und mit Heavy-Synths, zugleich voller Seele, Post-Punk-Melodik und einem geschickten Gespür für Eingängigkeit und einer Dosis echtem Club-Schweiß, wie wir ihn zurzeit so sehr vermissen. Viele der Texte behandeln trotz des Massappeals der Kompositionen das Thema Einsamkeit. Die Band möchte hierbei vor allem ein Gefühl vermitteln, statt Geschichten erzählen. Die neuen Versionen fügen diesem Unterfangen jetzt noch eine beeindruckende weitere Ebene hinzu.

Lasst Euch von Thin Skies ein weiteres Mal begeistern!

www.facebook.com/bootblacksNYC