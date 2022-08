Borealis: kündigen neues Album für Oktober an & veröffentlichen Lyric Video zu erster Single

Die kanadischen Melodic Metaller von Borealis haben die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums bekannt gegeben! Illusions erscheint am 7. Oktober 2022 über AFM Records.

Mit ihrem Debüt in 2008 eroberte die Band im Sturm die Metalszene, schnell teilten sie sich Bühnen mit Acts wie Epica, Saxon, Sonata Artica und Kamelot. Vier Jahre seit ihrem letzten Album, The Offering, kehren Borealis nun mit neuem Longplayer zurück. Mit Illusions wird uns nicht nur ein noch düstereres und orchestraleres Album, aber auch ein neues Gesicht vorgestellt: Komponist und Multiinstrumentalist Vikram Shankar (Silent Skies, Redemption, Lux Terminus) welcher für die Komposition alle Orchester- und Synthesizer-Elemente engagiert wurde. Fans des Vorgänger-Albums dürften ebenso gespannt sein, da Illusions die Fortsetzung der Geschichte von The Offering ist. Sie spielt einige Jahre später, und handelt von den Geschichten und Erfahrungen, der Kinder, die die traumatischen Erlebnisse miterleben mussten.

„Wir freuen uns sehr, unser neues Album endlich zu veröffentlichen, wenn man bedenkt, wie lange es her ist und was die Welt in den letzten zwei Jahren durchgemacht hat!“ Kommentiert Sänger und Gitarrist Matt Marinelli. „Mit der zusätzlichen Zeit, die wir hatten, haben wir das Gefühl, dass es die besten Songs sind, die wir je geschrieben haben. Einige der Tracks wurden bereits 2019 geschrieben, wir hatten also Zeit, sie zu perfektionieren.“

Heute stellte die Band einen ersten Song aus ihrem kommenden Album vor! Hierzu verrät uns Matt: „Wir wollten einen Borealis-Song auf dem Album wie aus dem Lehrbuch, bei dem man, sobald man den Song hört, weiß, dass wir es sind. In Anlehnung an die Fortsetzung von The Offering handelt dieses Album von den überlebenden Kindern und wie sie Jahre später zurechtkommen. Insbesondere in diesem Song geht es um einen von ihnen, der dafür betet, dass das Opfer aufhört.“

Seht das brandneue Borealis Video zu Pray For Water hier:

Über ihre musikalische Entwicklung auf Illusions und die Zusammenarbeit mit Komponist Vikram erzählt uns Gitarrist Ken Fobert: „Wir sind seit Jahren Fans von Viks Musik und Inhalten und wollten es mit diesem Album wirklich auf eine andere Ebene bringen. Wir wollten dieses Mal nicht das Gleiche machen, indem wir einfach Streicher und Orchester hinzufügen. Das haben wir getan, aber wir wollten diesmal mehr Synthesizer-Elemente und seltsame futuristische Sounds einbauen, um den Songs eine etwas andere Atmosphäre und einen anderen Charakter zu verleihen, als ihr es normalerweise von uns erwarten würdet. Ich denke, mit den phänomenalen Kompositionen, die Vik für diese Songs geleistet hat, konnten wir das erreichen.“

Illusions wurde von Borealis produziert, von Drummer Sean Dowell gemixt und von Thomas „Plec“ Johansson gemastert. Das Album erscheint am 07.10.2022 über AFM Records, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Illusions Tracklist:

01. Illusions feat. Christine Hals

02. Ashes Turn To Rain

03. My Fortress

04. Pray For Water

05. Burning Tears feat. Lynsey Ward

06. Believer

07. Light Of The Sun

08. Face Of Reality

09. Bury Me Alive

10. Abandon All Hope

11. The Phantom Silence

Borealis Line-Up:

Matt Marinelli – Vocals & Guitars

Ken Fobert – Guitars

Aiden Watkinson – Bass

Sean Dowell – Drums

For More Info Visit:

www.facebook.com/borealisband

www.instagram.com/officialborealis