BRDigung: veröffentlichen neuen Song & Musikvideo vom kommenden Album „Wieder Hässlich“

Am 6. Januar veröffentlicht die letzte echte Punkrockband BRDigung ihr neues Studioalbum mit dem Titel Wieder Hässlich.

Seit 20 Jahren mischen BRDigung die deutsche Musiklandschaft unaufhaltsam auf. Regelmäßige Charterfolge, unzählige Club- und Festivalauftritte und noch immer keine Ermüdungserscheinungen.

Die vier Jungs aus Kempen (NRW) stehen für kompromisslosen Sound, rotzigen Humor und eine selten zu sehende Experimentierfreudigkeit, die die Grenzen verschiedener Musikgenres sprengt. Metallische Riffgewitter, straighter Punk, elektronischer Partyrock oder sanfte Balladen.

BRDigung zeigen sich nach den beiden bereits veröffentlichten Tracks Tune In MF & Brennt Den Club Ab weiterhin vielseitig. Nun hat die Band ihren neuen Song + Video zur neuen Single Niemals Aufgewacht veröffentlicht.

Niemals Aufgewacht:

Mit ernsten und nachdenklichen Klängen präsentieren sich Brdigung auf ihrer dritten Singleauskopplung des heiß erwarteten Albums Wieder Hässlich. Trostlosigkeit, verlorener Mut und zu wenig Kraft, um weiterzumachen sind keine Seltenheit heutzutage. BRDigung öffnen ein Fenster in die Köpfe dieser Gedankenwelt, geben dem Schmerz einen Sound und bleiben dennoch, nicht zuletzt dank des aufwändig animierten Videos, hoffnungsvoll. Denn nichts ist sinnlos, nichts ist gebrochen. Du bist wertvoll!

Julez von BRDigung über den Song:

„Wir alle kennen das Gefühl der Zweifel. Ob es sich lohnt noch weiterzumachen und die Verzweiflung, ob man es schafft aus diesem Tief sich herauszuarbeiten. Diesem Gefühl haben wir einen Sound gegeben.“

Wieder Hässlich Tracklist:

1. 0815 Band

2. Wieder Hässlich

3. Fick Deine Playlist

4. So High

5. Tune In Mf

6. Punkrock Genozid

7. Brennt Den Club Ab

8. Unsichtbar

9. Kippen Holen

10. Fick Die Welt

11. Ich Komm Wieder

12. Niemals Aufgewacht

13. Spiegellabyrinth

14. Ich Bin Bereit

15. Stress Mit Uns

16. (Bonus) Blinding Lights *

* erscheint exklusiv auf Vinyl

Keinen Bock mehr auf glatte Popmusik? Keinen Bock mehr auf Menschen, die nur nach dem Mund reden? Herzlich willkommen in der Welt von BRDigung! Der eingängige, vielseitige und ehrliche Punk geht in die achte Runde! Wer den Mittelfinger an die Gesellschaft richten will, wird mit Wieder Hässlich ab dem 06.01.23 eine stilvolle Möglichkeit hierzu haben. Lasst uns erneut die einzigartigste Punkband Deutschlands feiern!

Erhältlich als: Digipak inkl. Poster, Vinyl in 4 verschiedenen Farben, limitiertes Boxset & Digital

Weitere Infos: