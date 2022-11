Brunhilde: veröffentlichen „The Return Of The Son Of A Gun“

Zum Jahresende zünden Deutschlands Rock-Senkrechtstarter Brunhilde noch eine weitere funkensprühende Single aus ihrem bemerkenswert spannenden Konzeptalbum 27. Titel des Songs ist: The Return Of The Son Of A Gun.

Der Song passt perfekt zur düsteren Jahreszeit – vor allem inhaltlich. „Wir thematisieren hier ein Schul-Massaker, das in den USA entsetzlich viele Menschenleben kostete“, erklärt Sängerin Caro Loy. „Der Täter erschoss am Morgen seine Mutter, fuhr dann zu dieser Schule und tötete eiskalt Jeden, der ihm begegnete – Schüler, Lehrer einfach wahllos Jeden.“ Zahl der Opfer. 27!

Musikalisch hingegen gehört der Remix, der im Original Son Of A Gun heißt, zu den eingängigeren Songs des hart rockenden 27er Albums. Caro verrät: „Unser Produzent, Charlie Bauerfeind, hat den Originalsong von 4:11 Minuten auf 3:16 Minuten reduziert und dafür das Intro und den Mittelteil gekürzt. Das klingt richtig knackig!“

Die Single findet sich bereits auf diversen Playlists von Apple und Spotify!!!

Für das neue Jahr 2023 plant Brunhilde eine ausgiebige Club-Tour – und eine neues Studioalbum!!!

Übrigens: Die Brunhilde Single The Winner Takes It All wurde von dpd Drivers Radio https://dpd-driversradio.de/ zum Motto-Song der Essen Motor Show auserkoren, die vom 3. bis 11. Dezember 2022 stattfindet.

Brunhilde sind dort am Stand des Mustang Club Deutschland mit einem eigenen Rennwagen vertreten und werden die Messe auch vor Ort besuchen.