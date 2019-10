Brdigung: Neu bei Drakkar + Albumankündigung

Die deutsche Punk/Rock/Metal Band Brdigung unterzeichnet Vertrag bei Drakkar Entertainment und kündigt neues Album Zeig Dich! an. Einen Trailer dazu gibt es hier zu bestaunen:

Drakkar Entertainment sagt dazu:

Wir freuen uns mächtig mit Brdigung eine hochkarätige und erfolgreiche Band der härteren Gangart aus Deutschland begrüßen zu dürfen!

Nach mittlerweile sechs Studioalben, einem Livealbum und diversen Sampler- und Kleinveröffentlichungen: Wäre es nicht an der Zeit, auf dem neuen Album die nachdenkliche, weiche und verletzliche Seite der Band zu zeigen? Never! Und auch wenn das neue Album Zeig dich! eine spürbare Weiterentwicklung darstellt, so bleibt sich die Band vollkommen treu und pöbelt wie eh und je, unzensiert und laut.

Metallischer Punkrock, der mit Ecken und Kanten wild um sich tritt und niemanden verschont. Dieses mittlerweile siebte Studioalbum von Brdigung fährt mit 14 brandneuen Songs auf, erhältlich im Digipak, limitiertem Boxset oder streng limitierter Vinyl in zwei Farben.



Zeig dich! erscheint am 31.01.2020 – nachfolgend die Tracklist:

1. Intro

2. Zeig dich

3. Walking Dead auf XTC

4. Brich aus

5. Holt mich hier raus

6. Kein Fick

7. Dreh die Musik auf

8. Hipster Hipster

9. Ob du behindert bist

10. Lichtblick

11. Vielleicht ja vielleicht nein

12. Stampfen

13. Nur einen Sommer lang

14. Weck mich auf

Ab heute startet der Vorverkauf: https://drakkar.us16.list-manage.com/track/click?u=240dab7ff85ba577af2cb8594&id=3d1d5c6ae4&e=34e1a69470

Brdigung – Live 2020

01.02. – Krefeld – Kulturfabrik

26.03. – München – Backstage

27.03. – Kaiserslautern – Kammgarn

28.03. – Oberhausen – Turbinenhalle

11.04. – Leipzig – Hellraiser

12.04. – Magdeburg – Factory

13.04. – Erfurt – Club From Hell

16.04. – Hamburg – Kaiserkeller

17.04. – Bremen – Tivoli

18.04. – Hannover – Musikzentrum

19.04. – Berlin – Frannz Club

23.04. – Wien (AT) – Szene Wien

24.04. – Nürnberg – Hirsch

25.04. – Köln – Club Volta

