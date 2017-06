Die Emder Formation Breaking Samsara hat just einen Deal beim Essener Plattenlabel Boersma-Records unterschrieben. Das neue Album Light Of A New Beginning wird weltweit am 29. September 2017 erscheinen.

Wir sind stolz verkünden zu können, dass Breaking Samsara nun bei Boersma-Records unter Vertrag sind. Sie zählen zu einer der ambitioniertesten Bands aus Ostfriesland und wir sind froh, sie in unserer Label-Familie willkommen zu heißen! – Tanja Heß (Boersma-Records)

