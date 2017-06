Die deutsche Melodic Power Metal Institution Orden Ogan wird im Oktober und November auf Headline-Tour quer durch Europa unterwegs sein. Im Handgepäck: Das neue Album Gunmen und die special guests Rhapsody Of Fire.

Orden Ogan ziehen auf ihrem neuen (5.) Studioalbum Gunmen schneller als ihr Schatten! 10 Mal voll auf die 12 – und das mit einer Frische und Selbstverständlichkeit, wie sie nur sehr selten zu finden ist. Seit dem letzten Studioalbum Ravenhead (2015) tourten Orden Ogan nicht nur als Special Guest von HammerFall und später Powerwolf durch ganz Europa, sondern begaben sich mit großen Erfolg auch 2016 erstmals als Headliner auf Tour. Ravenhead stieg in Deutschland auf Platz 16 der Albumcharts ein und hielt sich ganze vier Wochen in den Top 100. Mit Gunmen setzt die Band um Sänger/Gitarrist Seeb Levermann nun noch eins drauf: Melodischer, aber gleichzeitig härter denn je, bahnen sich die 10 neuen Hymnen erbarmungslos ihren Weg in die Gehörgänge. Gunmen (VÖ: 07.07.) zeigt Orden Ogan in Höchstform!

Am 13.10. fällt dann der Startschuss zu einer der Melodic Metal-Highlight-Touren des Jahres: Orden Ogan präsentieren ihre neuen Songs erstmals europaweit live. Als Special Guest sind die italienischen Symphonic Power Metaler Rhapsody Of Fire mit von der Partie. Rhapsody Of Fire veröffentlichten jüngst ihr neues Album Legendary Years, das Rerecordings alter Klassiker enthält und von Orden Ogan Sänger/Produzent Seeb gemischt wurde. Sie werden auf Tour erstmals ihr neues LineUp mit Giaccomo Voli am Mikrofon und Manuel Lotter (Ex-Emil Bulls) am Drumkit präsentieren. Ein weiterer hochklassiger Support-Act wird in Kürze ebenfalls bekanntgegeben.

13.10.17 Fri DE Bochum Matrix

14.10.17 Sat DE Herford Herford – X

15.10.17 Sun FR Paris Petit Bain

16.10.17 Mon DE Langen Neue Stadthalle

17.10.17 Tue NL Nijmegen Doornroosje

18.10.17 Wed DE Bremen Tivoli

19.10.17 Thu DK Copenhagen Beta

20.10.17 Fri DE Leipzig Hellraiser

21.10.17 Sat Cz Prag Nova Chmelnice

22.10.17 Sun DE Munich Backstage

23.10.17 Mon AT Graz Explosiv

24.10.17 Tue IT Treviso New Age

25.10.17 Wed IT Bologna Zona Roveri

26.10.17 Thu OFF DAY

27.10.17 Fri ES Barcelona Salamandra

28.10.17 Sat ES Madrid But

29.10.17 Sun ES Bilbao Stage Live

30.10.17 Mon OFF DAY

31.10.17 Tue BE Vosselaar Biebob

01.11.17 Wed DE Bonn Kubana

02.11.17 Thu DE Ludwigsburg Rockfabrik

03.11.17 Fri CH Pratteln Z 7

04.11.17 Sat DE Geiselwind Music Hall

05.11.17 Sun IT Milano Live Club TBA

