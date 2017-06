Municipal Waste: sprechen mit Bill Metoyer über Mix und Mastering von ‚Slime And Punishment‘

Die aus Richmond, Virginia stammenden Municipal Waste werden diesen Freitag ihr neuestes toxisches Werk namens Slime And Punishment via Nuclear Blast Records auf die Massen loslassen.

Vor Kurzem traf sich Ryan in den Skull Seven Studios mit Bill Metoyer, um sich mit ihm über Mix und Mastering der Platte zu unterhalten. Schaut Euch das Video auf dem Nuclear Blast-YouTube-Kanal an:

Tony Foresta hat sich kürzlich für ein exklusives Interview für das RVA Mag mit Richmonds Bürgermeister Levar Stoney zusammengesetzt. Schaut Euch hier das komplette Interview an.

