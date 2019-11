Broilers-Open Airs 2020: Konzert in Dresden am 24.07.2020 ausverkauft

Das Abrisskommando Sachsen ist vollzählig angetreten! Dresden ist somit das erste Konzert der Broilers Open Airs 2020, das ausverkauft ist.

„Es vergehen noch viele Monde, bis wir zusammen im Hochsommer tanzen und Schimpfwörter in die Nacht brüllen, aber Ticket im Sack ist eben Ticket im Sack und wenn es ausverkauft ist, kann man am Ende leider auch nichts mehr machen.“ So lautet die offizielle Meldung der Broilers zum ausverkauften Konzert in Dresden 2020

Im letzten Jahr war es beunruhigend ruhig um die Broilers.

Aber wie sagt man: Wenn die Kinder sich nicht melden, geht es ihnen gut.

Auf der Suche nach Zerstreuung, Delirium und Rausch fanden die fünf ein temporäres Zuhause in der Region Apulien – Müßiggang und das süße Leben in einer kleinen Küstenstadt.

Leichte Tätigkeiten und die Vorbereitung auf große Pläne füllten die Tage unter den Olivenbäumen. Ein Weckruf erfolgte noch unter der Sonne selber, die Band nahm die Hände aus den Taschen – leerte, was noch zu leeren war und machte sich auf den Weg in die alte Heimat.

Andiamo Avanti – Zurück in Deutschland

Während diese Zeilen geschrieben werden, feiern die Broilers 25 Jahre Bandgeschichte, kreieren einen eigenen Gin und schreiben an einem neuen, massiven Hitalbum. Die Band steht wieder bereit und kurz vor den Toren Deiner Stadt, um das Jahr 2020 zu ihrem bisher intensivsten zu machen.

Mit acht eigenen Open Airs und befreundeten Bands an ihrer Seite werden die Broilers all das, was ihre Fans und vor allem die Musiker selber in den zwei Jahren Pause vermisst haben, wieder an den Start und auf die Bühne bringen.

Die Broilers sind der Meinung, dass jetzt die Zeit ist, um weiterzumachen – viele sehen das ähnlich.

Broilers sind:

Sammy Amara – Gesang, Gitarre

Ron Hübner – Gitarre

Ines Maybaum – Bass

Andi Brügge – Schlagzeug

Chris Kubczak – Keys