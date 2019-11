Once Human: veröffentlichen neue Single „Sledgehamer“

Once Human haben ihren neuen Song Sledgehammer samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Ein erster Vorgeschmack dessen, was uns 2020 in Form eines neuen Albums erwarten wird. Nun ja, deutlich mehr als nur ein Vorgeschmack, wie Gitarrist und Produzent Logan Mader erklärt:

„Sledgehammer haut von Anfang bis zum Ende rein, wahnsinnig Riffs, unerbittliche Drums und Lauren Hart haut dich einfach um! Gesanglich präsentiert sie einen völlig neuen und kraftvollen Klargesang in der gewaltigen Chorus Hook und markiert damit ein neues Kapitel im Once Human Sound. Ich hatte jede Menge Spaß daran, diesen Track zu produzieren und zu mixen. Mehr analoge Geräte zu verwenden, als ich es ansonsten tue hat es echt gebracht. Unser letztes Album klingt wirklich gut, aber das neue wird der Hammer!“

Der Track wurde als Streaming Single, Download sowie als YouTube Video veröffentlicht:

Linkfire: https://oncehuman.lnk.to/Sledgehammer

Nachdem ihr Debütalbum The Life I Remember im Jahr 2015 große Wellen geschlagen hat, haben sich Once Human weit über die Grenzen des melodischen Death Metal hinausbewegt, hin zu einem außergewöhnlichen Sound, so komplex und emotional, mit fast niederschmetternder Härte, der eine Eindringlichkeit besitzt, die nicht zu verkennen ist. Evolution war somit nicht bloß der Titel des zweiten Albums von Once Human, welches 2017 erschien, sondern eine knallharte Ansage und Statement, das immer mehr an Bedeutung gewann. Alleine das Video zu ihrer Single Eye Of Chaos wurde mittlerweile über 8,7 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Die neue Single Sledgehammer zeigt in eindringlicher Weise, dass genau diese Evolution der Band nie stehen geblieben ist und Once Human uns mit immer neuen Elementen überraschen. Wir können gespannt sein auf das, was uns im nächsten Jahr erwartet.