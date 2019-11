Higher Power: Tour mit Beartooth im Februar

Kaum sind die Deutschlandkonzerte in 2019 gespielt, kehren Higher Power für weitere Termine in 2020 zurück!

Zusammen mit ihren Labelmates The Amity Affliction und Beartooth geht es im Februar auf Tour.

Hier die Dates bei uns:

16.02.2020 Stuttgart – LKA Longhorn (ausverkauft)

20.02.2020 München – Ton Halle (ausverkauft)

21.02.2020 Oberhausen – Turbinenhalle

22.02.2020 Wiesbaden – Schlachthof (ausverkauft)

04.03.2020 Hamburg – Grosse Freiheit

05.03.2020 Berlin – Huxleys Neue Welt

06.03.2020 Leipzig – Felsenkeller

Seit Kurzem gibt es auch ein neues Video für Low Season, weiterer Vorbote des kommenden Albums 27 Miles Underwater der Hardcore-Punkband aus Leeds, das am 24. Januar erscheint.

Wenn der Herbst kommt, sinken die Energielevel gern mal auf ein Minimum ab. Winterschlafmodus! Auch Higher Power machen die „Low Season“ zum Thema und legen den gleichnamigen Song vor. „I’m low, so low / Can’t get up, I’m still falling“, gehen die Briten darin auf den Umstand ein, dass die Dunkelheit des Herbstes nicht selten mit Gefühlen von seelischer Schwere einhergeht. Musikalisch hat der Song übrigens trotz der niedrigen Energielevel enorm viel Kraft.

Im Interview mit The Fader kommentiert Frontmann Jimmy Wizard: „Die verrückte Sache an diesem Song ist, dass ich ihn genau vor einem Jahr um diese Zeit schrieb. Wir waren gerade zurück von der Tour, um in England zu überwintern. Ich fühlte mich verloren und das Wetter half nicht gerade dabei, im Inneren zu sitzen und nicht am Rad zu drehen. Dieser Song handelt von diesem düsteren Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das der Winter manchmal mit sich bringt, wenn es sich so anfühlt, als würdest du nie wieder das Licht erblicken.“