Bruce Dickinson: hat mit „Gods Of War“ ein brandneues Lyric-Video veröffentlicht

Vor der Veröffentlichung der überarbeiteten Version von Bruce Dickinsons klassischem 1994er Album, jetzt mit dem Titel More Balls To Picasso, ist das Lyric-Video für die Lead-Single Gods Of War erschienen.

Neben der aktuellen Botschaft und einer frischen, zeitgemäßen Produktion, wartet Gods Of War mit einem einzigartigen Beitrag des brasilianischen Komponisten Antonio Teoli in Form von einheimischen Instrumenten aus dem Amazonasgebiet am Anfang des Tracks auf. Es ist ein markanter Vorgeschmack auf das neu erfundene Album, der die mitreißende, rasante und für ihre Zeit ambitionierte Sammlung hervorragend ausgearbeiteter und umgesetzter Songs zum Leben erweckt.

Im Anschluss an die Veröffentlichung bricht Bruce Dickinson mit seinem 2024er Studio-Album The Mandrake Project und einer Setlist, die seine gesamte Solo-Karriere umfasst, zu seiner ersten ausgiebigen Solo-Tour durch Nordamerika in fast 30 Jahren auf.



Album-Tracklist



Cyclops

Hell No

Gods Of War

1000 Points of Light

Laughing In The Hiding Bush

Change Of Heart

Shoot All The Clowns

Fire

Sacred Cowboys

Tears Of The Dragon

Gods Of War (Live In The Studio)* Shoot All The Clowns (Live In The Studio)*

* Zuvor unveröffentlicht