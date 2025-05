Brujería: kündigen Europa-Tournee für Sommer 2025 an

Das legendäre Extreme-Metal-Kollektiv Brujería wird im August mit ihrer unverwechselbaren Art der Klangkriegsführung durch Europa touren und dabei Festivals sowie Clubs mit ihren kompromisslosen Live-Shows zum Beben bringen. Bekannt für ihre brutale Mischung aus Death Metal, Grindcore und politisch aufgeladenen Texten hat die Band seit ihrer Gründung in den frühen 90er Jahren ein einzigartiges Erbe geschaffen.

Umhüllt von Geheimnissen und Berühmtheit, kombinieren Brujería – spanisch für „Hexerei“ – furchtbare Riffs, Blast Beats und radikale anti-establishment Themen, die vollständig auf Spanisch präsentiert werden. Mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Bands wie Napalm Death, Carcass und Fear Factory ist ihr Status als Supergroup nur mit der rohen Intensität ihrer Auftritte vergleichbar.

In diesem Sommer kehren Brujería an die europäischen Frontlinien zurück. Erwartet pures Chaos, wild umherfliegende Körper und den Adrenalinkick, den nur ihr liefern könnt. Moshpits werden entflammen. Bühnen werden brennen. „Miss it at your peril.“

Brujería – Europa Verano 2025

31.07: Rockstadt Extreme Festival, Rasnov, RO

02.08: Dortmund Deathfest, Dortmund, DE

03.08: Logo, Hamburg, DE

04.08: Stengade, Copenhagen, DK

06.08: Badehaus, Berlin, DE

07.08: Blauer Salon, Dresden, DE

08.08: Party San Open Air, Schlotheim, DE

09.08: Brutal Assault, Jaromer, CZ

10.08: Rockhouse Bar, Salzburg, AT

11.08: Viper Room, Vienna, AT

12.08: Menza Pri Koritu, Ljubljana, SL

14.08: Frantic Festival, Villafranca Al Mare, IT

16.08: Holy Stone Fitas, Istanbul, TU

Brujeria verkörpern die Metal-Version des Corrido, einem traditionellen mexikanischen Musikstil, der auf Geschichtenerzählen basiert. Die Erzählungen reichen von der Geschichte bis zum Alltag der Gesetzlosen. Im Fall von Brujeria variieren die Geschichten des Erzählers von gerechten Morden an Unterdrückern und Rivalen bis hin zu schiefgegangenen Drogengeschäften. Auf Esto Es Brujeria, ihrem aktuellen Album, thematisieren sie alles, von der Rolle des Parteichefs bis zur ersten Nacht im Gefängnis.

Brujería online:

https://www.brujeria.com/

https://www.facebook.com/Brujeria/

https://www.instagram.com/brujeria_oficial/