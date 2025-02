Bryan Ferry und Amelia Barratt: veröffentlichen Loose Talk am 28.03.2025

Loose Talk ist das neue kollaborativen Album mit Musik von Bryan Ferry und gesprochenen Texten der Performance-Künstlerin, Autorin und Malerin Amelia Barratt, das am 28.03.2025 veröffentlicht wird.



Loose Talk markiert den Beginn eines neuen kreativen Kapitels für Bryan Ferry, das die Grenzen zwischen Musik, Poesie und Kunst verschwimmen lässt. Dreiundfünfzig Jahre seit dem legendären Debütalbum von Roxy Music, das wie aus dem Nichts auftauchte, ist sein neuestes Projekt genauso überraschend. Die Sounds und Formen, sowie die gesprochenen Worte, auf die sie eingestellt sind, unterscheiden sich von jedem vorherigen Bryan Ferry Album. Gleichzeitig ist die Stimmung, die Loose Talk einfängt, auf Ferriy‘s fünfzigjähriges Werk zurückzuführen.



Loose Talk ist das erste Mal, dass Ferry neue Musik für einen anderen Autor kreiert hat. Das Album besteht aus elf Texten, komponiert von Amelia Barratt, die faszinierende Mikrofiktionen schaffen, gleichzeitig fragmentarisch und in sich geschlossen.

Das Album ist ein Gleichgewicht zwischen raffiniertem Minimalismus und Abstraktion mit einer experimentellen und jugendlichen Energie. Fährys Musik und Barratts Texte haben jeweils ihre eigenen Codes. Als diese Codes pulsieren wie eins, entdeckt das Album seine eigene Sprache – zwei Monologe beginnen eine Konversation, die zu einem Duett wird.

Bryan Ferry sagte zu Loose Talk: „Die ganze Erfahrung des Losentextes hat eine interessante Neuheit. Es scheint ein ganz neues Kapitel in meiner Arbeit eröffnet zu haben. Es gibt eine wirklich starke Stimmung in der Arbeit, die Amelia macht und ich war mir sehr bewusst, dass ich nicht in den Weg ihrer Worte kommen sollte. Hoffentlich haben wir gemeinsam etwas geschaffen, was keiner von uns alleine schaffen kann.“

Amelia Barratt sagte: „Loose Talk ist ein Gespräch zwischen zwei Künstlern: ein gemeinsames Album von Bryan Ferry mit gesprochenen Texten von mir. Es ist filmisch; Musik auf Bilder. Es gibt die Möglichkeit für Experimente innerhalb eines Rahmens. Und es gibt eine Freiheit darin, genau zu wissen, was meine Rolle ist, dann in der Lage sein, einen Stock weiterzureichen, sich kreativ auszustrecken und zu wissen, dass es jemanden auf der anderen Seite gibt, der es weiterbringen kann. Nichts fühlt sich unzugänglich an.“

Bryan Ferry und Amelia Barratt wurden durch ihre getrennten Verwicklungen in der Kunstwelt erstmals miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit begann mit einem zufälligen Treffen bei einer Ausstellungseröffnung, wo Ferry neugierig wurde, als er erfuhr, dass Barratt parallel zu ihrer Malerei mit Schreiben und Performance gearbeitet hatte. Beide Künstler haben einen gemeinsamen Hintergrund in der Kunstschule – Bryan Ferry studierte Malerei an der Newcastle University in den 1960er Jahren, Barratt an der Glasgow School of Art und der Slade School of Art, wo sie 2016 einen MFA erhielt – aber es sind die Unterschiede zwischen ihnen, die Loose Talk animieren und unkartiertes Territorium schaffen.

Loose Talk Tracklisting:

1. Big Things

2. Stand Near Me

3. Florist

4. Cowboy Hat

5. Demolition

6. Orchestra

7. Holiday

8. Landscape

9. Pictures On A Wall

10. White Noise

11. Loose Talk