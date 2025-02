Physical Graffiti: gehen in den nächsten Tagen auf „Led Zeppelin – Greatest Hits“ Tour 2025

Physical Graffiti sind zurück, um einer der größten Rockbands der Welt Tributzu zollen;Led Zeppelin. Mit einem Greatest Hits Live Set und einer unvergesslichen Lichtshow und fantastischen Visuals zelebrieren Physical Graffiti die ultimative Hommage an die ` Ikonen des Rock´n´Roll`.

Led Zeppelin anno 2025. “It’s been a long time since we Rock and Rolled….”



Physical Graffiti spielen sowohl die unvergesslichen Klassiker der Band, wie Stairway To Heaven, Rock ’n Roll, Heartbreaker, Since I’ve been Loving You, Whole Lotta Love, Dazed and Confused und Black Dog als auch die anspruchsvolleren Liebhaberstücke wie Immigrant Song, No Quarter, Moby Dick, Nobody’s Fault But Mine und, natürlich, Kashmir. Ein mehr als zweistündiges Sound-Erlebnis, das keine Wünsche offen lässt.

Der niederländische Gitarrist Daniel Verberk, in dessen Spiel – durch den Einsatz der originalen Verstärker, Gitarren und Effekte – die Essenz von Jimmy Pages Gitarre widerhallt, strahlt nicht nur die Coolness von Page aus; Er reproduziert dessen nonchalanten Spielstil so überzeugend, dass man meinen könnte, man werde soeben Zeuge, wie der Geist von Page durch seine Gitarre gechannelt wird. Der gebürtige Ire Dave Harrold ist so gelassen überzeugend wie John Paul Jones selbst. Seine schweren Grooves und dämonischen Basslines entführen in eine andere Dimension, unterbrochen nur von den gelegentlichen Momenten, in denen sie den sphärischen Klängen der Mandoline Raum machen.

Zu sagen, dass der gebürtige Deutsche Jan Gabriel fast eine Reinkarnation von John Bonham ist, mag in den Ohren mancher vielleicht anmaßend klingen… doch ehe man gehört hat, wie er während Moby Dick seine Ludwig Vista Lite und seine Timpanis attackiert, sollte man besser keine voreiligen Schlüsse ziehen. Am Mikrophon hallt durch die Stimme des gebürtigen Engländers Andrew Elt der charakteristische Plant-Gesang wider. In den dynamischen und kraftvollen, bisweilen sirenenartigen Gesangslinien, fängt Elt auf beeindruckende Art und Weise, genau den majestätischen Sound ein, den Plant einst in den Studioaufnahmen auf Vinyl gebannt hat.

Komplementiert durch den Tastenvirtuosen Remco Van Zandvoort, der mit Hammond-Orgel und Melotron, das alte Handwerkszeug ebenfalls mit Perfektion beherrscht, vermag es die Band noch tiefer in das legendäre Werk von Led Zeppelin einzutauchen. Mit einem mehr als zweistündigen Set aus den größten Songs von Led Zeppelin, haben Physical Graffiti bereits Hunderte von Shows in ganz Europa gespielt. Mit Auftritten in großen Städten wie Berlin, Hamburg, Kopenhagen, Göteborg, Amsterdam und auch vielen Orten dazwischen!

Physical Graffiti „Led Zeppelin – Greatest Hits“ Tour 2025

28.02.2025 Leer, Zollhaus

07.03.2025 Freiburg, Jazzhaus

08.03.2025 Leverkusen, Scala

14.03.2025 Hamburg, Markthalle

15.03.2025 Hannover, Bluesgarage

21.03.2025 Dortmund, Musiktheater Piano

22.03.2025 Leipzig, Anker

28.03.2025 Potsdam, Lindenpark

29.03.2025 Neustadt (Orla), Wotufa

Tickets unter: https://www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=Physical+Graffiti