Budderside: aus L.A. veröffentlichen ihr zweites Album „Spiritual Violence“ am 26. März 2021 und Video zu „Zen“ jetzt online

Die „modernen“ Rocker Budderside aus L.A. veröffentlichen vier Jahre nachdem sie bei Motörhead Music unterschrieben haben ein zweites Album, dass dem 2016 selbstbetitelten (Review: hier) Album folgt. Inzwischen gibt es ein erneuertes, frisches Line Up und voller Elan geht man mit Spiritual Violence am 26. März an den Start.

Budderside beginnen mit der Debut Single des Albums Zen und präsentieren ein engagiertes und aufregendes Video, welches an verschiedenen Orten in Tokio/Japan gefilmt wurde.

“Wir haben uns auf den Weg nach Tokio gemacht, um unseren Fans eine authentische Erfahrung zu geben“, sagt Patrick Stone, Gründer und Sänger von Budderside. “Wenn ich an Zen denke, kommen mir sofort Mönche, Bonsai, Wasserfälle und Tempel in den Sinn. Der Song wurde wirklich in dem Zen Bereich geschrieben, das Video unterstützt die Sehnsucht, aber auch die Verlockung in die Höhle des Bösen, aus der es kein Entrinnen gibt. Der Albtraum von Kuchisake-onna, Kappa, Rokurokubi und Gashadokuro (alles aus der japanischen Mythologie entstammende böse Wesen) sind vor unserem Auge erschienen. Es geht um die, die nicht fähig sind, ihr Zen zu finden, da die Dämonen uns immer im Weg stehen und uns zeigen, dass man einen Weg aus dem heraus finden muss um die innere Gelassenheit und Ruhe zu finden.“

Spiritual Violence kommt mit 10 gewaltigen Songs, mit dröhnenden Riffs, lauten Beats und eingängigen Melodien. Es wird die Fans begeistern. Das Album wurde mit dem legendären Produzenten Jay Baumgardner (Bush, Godsmack, Papa Roach) aufgenommen und vom Grammy Award-Winner Howie Weinberg (Nirvana, The Smashing Pumpkins, Garbage) gemastert. Als Gäste auf dem Album: Carla Harvey (Butcher Babies), Phil Campbell (Motörhead) und der Musyca Children’s Choir.

Budderside wurden von Patrick Stone gegründet, der sich seine Sporen bei Adler’s Appetite verdiente und als Roadie für Lemmy/Motörhead tätig war. Sein eigenes Projekt wurde von Lemmy unterstützt, der ihn selbst bei Motörhead Music signte und die Karriere somit in Gang brachte. Budderside gingen umgehend auf Tour und überzeugten durch furiose Live Shows und waren als Support für Motörhead, Slayer, Anthrax und L.A. Guns unterwegs und spielten ebenso auf internationalen Festivals wie dem Wacken Open Air, auf dem Motörboat, dem Malmö Festival und auf der Monsters Of Rock Cruise.

Buddersides neues Line Up besteht aus den Gitarristen Sam “Bam” Koltun (Faster Pussycat, Dorothy) und Logan Nikolic, Bassist Gabe Maska und Drummer Jeff Dewbray.

Budderside werden Lemmy’s Geburtstag am 24. Dezember mit einer speziellen Livestream Performance aus dem legendären Sunset Strip Club The Whisky-a-Go-Go in West Hollywood, CA. feiern. Und dazu gibt es ein Q&A Panel mit dem ehemaligen MTV VJ Matt Pinfield und viele andere Überraschungen. Bleibt dran! Mehr Information kommt.

