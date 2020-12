Blackmore’s Night: veröffentlichen ihre Weihnachts-EP „Here We Come A-Caroling“ und bringen neues Musikvideo

Blackmore’s Night bereiten ihren Fans dieses Jahr ein verfrühtes Weihnachtsfest. Die von Ritchie Blackmore und Candice Night gegründete Folk-Rock Band veröffentlicht heute ihre brandneue Weihnachts-EP Here We Come A-Caroling sowie ein weiteres festliches Musikvideo: O Little Town Of Bethlehem – zu sehen ab heute auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC.

Die EP vereint vier wunderschöne und zeitlose Neuinterpretationen traditioneller Weihnachtslieder im unverwechselbaren Blackmore’s Night Sound: Here We Come A-Caroling, It Came Upon A Midnight Clear, O Little Town Of Bethlehem und Silent Night werden garantiert sehr viel Weihnachtsstimmung ins heimische Wohnzimmer zaubern.

Here We Come A-Caroling ist ab sofort als streng limitierte grüne 10“ Vinyl Single, als streng limitierte CD Digipak Edition sowie digital erhältlich.

Quelle: Networking Media