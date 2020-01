Burning Witches: Enthüllen offiziellen Visualizer zu neuer Single ‚Sea Of Lies‘ und geben weitere »Dance With The Devil«-Details bekannt

Die Burning Witches hatten Ende 2019 die Veröffentlichung eines Vorgeschmacks auf ihr kommendes Album Dance With The Devil, das am 06.03.2020 via Nuclear Blast erscheinen wird, angekündigt – und heute liefert die Band in Form der Leadsingle Sea Of Lies direkt amtlich ab! Schaut euch das Visualizervideo zum Track hier auf YouTube an:

Der Fünfer kommentiert: „Wir freuen uns, euch heute mit ‚Sea Of Lies‘ die zweite Single aus unserem neuen Werk vorstellen zu können! Um ehrlich zu sein: Dieser Track repräsentiert so ziemlich alles, was euch auf der Scheibe erwartet – er klingt total old-schoolig, ist äußerst hart und die fiesen, aber doch melodischen Momente spiegeln die WITCHES im Jahr 2020 gut wider! Der sehr persönliche Text des Songs behandelt die Ereignisse Anfang 2019, als es viele Wechsel und Unruhen im Umfeld der Band gegeben hat. Viel Spaß mit der Nummer!“

Die Platte wurde erneut im Little Creek Studio (Schweiz) aufgenommen und von V.O. Pulver sowie dem deutschen Kult-Thrasher Schmier produziert, während das prachtvolle Coverartwork vom ungarischen Künstler Gyula Havancsák (u.a. Blind Guardian Twilight Orchestra, Accept, Powerwolf, Stratovarius) und Destruction/Gomorra-Gitarrist Damir Eskic stammt.

Dance With The Devil – Tracklist:

01. The Incantation

02. Lucid Nightmare

03. Dance With The Devil

04. Wings Of Steel

05. Six Feet Underground

06. Black Magic

07. Sea Of Lies

08. The Sisters Of Fate

09. Necronomicon

10. The Final Fight

11. Threefold Return

12. Battle Hymn [feat. Ross The Boss & Michael Lepond]

Bonus-CD (nur im DIGI!)

01. Mansion In Darkness (auch auf der 2LP-Version zu finden!)

02. Black Magic (akustisch) (auch auf der 2LP-Version zu finden!)

03. Executed (live)

04. Open Your Mind (live)

05. Hexenhammer (live)

Burning Witches live:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

Land Of A Thousand Drinks 2020

w/ Korpiklaani

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

Metal Hammer, guitar, metal.de, Tough Magazine, kalle-rock.de & Dragon Productions präsentieren:

Tour Of Fire – Europa 2020

w/ Ross The Boss, Asomvel

01.04. D Bochum – Matrix

02.04. D Siegburg – Kubana

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt – Dock 18

05.04. D Hamburg – Knust*

06.04. S Alvesta – Bullet Club

07.04. N Oslo – John DEE

08.04. N Haugesund – Flytten

10.04. DK Kolding – Godset

11.04. D Flensburg – Roxy

12.04. NL Nijverdal – Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg – Little Devil

15.04. NL Rotterdam – Baroeg

16.04. D Oldenburg – Amadeus

17.04. D Cham – 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg – Posthalle

20.04. I Mailand – Legend Club

21.04. CH Pratteln – Z7

23.04. E Barcelona – Sala Bóveda

24.04. E Valencia – Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas – Galia Metal Fest

26.04. P Lissabon – RCA Club

*ohne Asomvel

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

07./08.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

09.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings

Burning Witches sind:

Laura | Gesang

Romana | Gitarre

Sonia | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug

