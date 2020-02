Burning Witches: erster Teil ihrer Track By Track-Videoserie zu „Dance With The Devil“ veröffentlicht

Der Teufelstanz wird langsam ernst: weniger als vier Wochen sind noch übrig bis das neue Burning Witches-Album Dance With The Devil am 6. März über Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Heute ging der erste Teil der einer Track By Track-Videoserie online – darin können die ersten neuen Songs bereits ausgecheckt werden, fünf davon werden jeweils angespielt:

Die Girls verraten außerdem einige Track by Track-Infos zu den neuen Songs, genauer gesagt zu den ersten fünf Tracks des Albums.

„Im Titelsong Dance With The Devil dreht sich alles um die Nacht, in der sich die Hexen an dem berühmten Brocken versammeln, um mit den Dämonen und den dunklen Mächten zu tanzen“, erzählen die Musikerinnen dabei unter anderem. „Wer sich dort nachts aufhält, wird möglicherweise in ihren Bann geraten.“

Seit einigen Tagen ist bereits das offizielle Video zu Dance With The Devil veröffentlicht:

„Der Titelsong hat einen sehr coolen 80er Jahre-Vibe, weshalb wir die Idee hatten, den Teufel im Clip auch direkt zu visualisieren“, so die Band dazu.

Wer also immer schon mal dem Leibhaftigen begegnen wollte, sollte sich schleunigst den Clip angucken…

Dance With The Devil vorbestellen: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Aktuelles Video Sea Of Lies: https://www.youtube.com/watch?v=decnY34nllo

Dance With The Devil – Tracklist:

01. The Incantation

02. Lucid Nightmare

03. Dance With The Devil

04. Wings Of Steel

05. Six Feet Underground

06. Black Magic

07. Sea Of Lies

08. The Sisters Of Fate

09. Necronomicon

10. The Final Fight

11. Threefold Return

12. Battle Hymn [feat. Ross The Boss & Michael Lepond]

Bonus CD (DIGI only!)

01. Mansion In Darkness (also available on the 2LP version!)

02. Black Magic (acoustic) (also available on the 2LP version!)

03. Executed (live)

04. Open Your Mind (live)

05. Hexenhammer (live)

Burning Witches live:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

Land Of A Thousand Drinks 2020

w/ Korpiklaani

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

Metal Hammer, guitar, metal.de, Tough Magazine, kalle-rock.de & Dragon Productions present:

Tour Of Fire – Europe 2020

w/ Ross The Boss, Asomvel



01.04. D Bochum – Matrix

02.04. D Siegburg – Kubana

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt – Dock 18

05.04. D Hamburg – Knust*

06.04. S Alvesta – Bullet Club

07.04. N Oslo – John DEE

08.04. N Haugesund – Flytten

10.04. DK Kolding – Godset

11.04. D Flensburg – Roxy

12.04. NL Nijverdal – Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg – Little Devil

15.04. NL Rotterdam – Baroeg

16.04. D Oldenburg – Amadeus

17.04. D Cham – 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg – Posthalle

20.04. I Milan – Legend Club

21.04. CH Pratteln – Z7

23.04. E Barcelona – Sala Bóveda

24.04. E Valencia – Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas – Galia Metal Fest

26.04. P Lisbon – RCA Club

*no Asomvel

Booking: www.dragon-productions.com

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

07./08.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

09.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings

Burning Witches sind:

Laura – Vocals

Romana – Guitars

Sonia – Guitars

Jay – Bass

Lala – Drums

Weitere Infos:

www.facebook.com/burningwitches666

www.instagram.com/burningwitchesofficial

www.twitter.com/burningwitches_

www.nuclearblast.de/burningwitches