BURNING WITCHES sind momentan nicht nur der am heißesten gehandelte Export aus der Alpenrepublik – nein, die Schweizerinnen zählen zu den spannendsten Newcomerinnen im Old School-Heavy Metal der letzten Jahre – und das weltweit! Das neue Album »Hexenhammer« wird am 09. November 2018 via Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlicht die Band heute nun die erste Single-Auskopplung ‚Executed‘. Der Song kann ab heute in Form eines Lyric/Performancevideos auf YouTube angesehen und angehört werden: https://youtu.be/840vcVzth-0

Die Band sagt dazu:

„Wir sind sehr stolz, Euch heute unser erstes Lyric & Performance-Video zur Single EXECUTED präsentieren zu dürfen. Es ist ein schneller, kraftvoller Song, der die erschütternde Geschichte der „letzten Hexe“ Anna Göldi aus der Schweiz erzählt. Eine wahre und sehr tragische Geschichte, die sehr gut zum Thema des Albums „Hexenhammer“ passt.“

Die Trackliste des Albums »Hexenhammer« liest sich wie folgt:

01. The Witch Circle

02. Executed

03. Lords Of War

04. Open Your Mind

05. Don’t Cry My Tears

06. Maiden Of Steel

07. Dungeon Of Infamy

08. Dead Ender

09. Hexenhammer

10. Possession

11. Maneater

12. Holy Diver

Bonus:

13. Self Sacrifice

14. Don’t Cry My Tears (acoustic)

Produziert wurde die Platte erneut im Little Creek Studio, mit demselben Team wie schon ihr Vorgänger: V.O. Pulver (PRO-PAIN, DESTRUCTION, NERVOSA, PÄNZER) sowie DESTRUCTION-Legende Schmier, der als enger Freund der Band beratend zur Seite stand. Herausgekommen ist dabei erneut ein fulminantes Heavy Metal-Album, welches den Headbangern weltweit die Sprache verschlagen und natürlich gewaltigen Muskelkater im Nacken bescheren wird.

Das beeindruckende Cover-Artwork wurde vom renommierten Künstler Gyula (DESTRUCTION, ANNIHLATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD) erstellt.

Mehr über »Hexenhammer«

Studio Trailer: https://youtu.be/EB6_sRCU_TY

—

BURNING WITCHES live:

30.08. CH Luzerne – Schüür (w/ NERVOSA, IRONY OF FATE)

01.09. A Satteins – Hard N‘ Heavy

»Metal Storm Tour 2018«

w/ GONOREAS

05.10. E Madrid – Boveda

06.10. E Vitoria-Gasteiz – Urban Rock Concept

07.10. E Barcelona – Sala Bóveda

08.10. E Valencia – Paberse Club

09.10. E Puertollano (Ciudad Real) – Krater Rock City

10.10. E Saragossa – Carpa Rock Interpeñas

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Album-Release-Show:

09.11. CH Brugg – Salzhaus

10.11. D – Mannheim – MS Connexion Complex **NEU**

»The Tour Of The Living Dead«

w/ GRAVE DIGGER – präsentiert von Rock Hard (D)

11.01. D Hannover – MusikZentrum

12.01. D Andernach – JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln – Z7

14.01. D München – Backstage

15.01. D Aschaffenburg – Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken – Garage

17.01. D Bochum – Zeche

18.01. D Glauchau – Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin – Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam – Baroeg

22.01. D Hamburg – Martkhalle

23.01. D Berlin – Lido

24.01. D Bamberg – Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen – Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg – Rockfabrik

28.01. F Paris – Petit Bain

29.01. UK London – Camden Underworld

30.01. B Vosselaar – Biebob

31.01. F TBA

01.02. E Bilbao – Santana 27

02.02. E Madrid – Sala Mon Live

03.02. E Barcelona – Razzmatazz 2

BURNING WITCHES sind:

Seraina | Gesang

Romana | Gitarre

Sonia | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug

