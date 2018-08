Beim Hubschrauberflug über das 150 Hektar große Park- & Campinggelände sieht man Wohnwagen, Wohnmobile, Segelboote (!) und Zelte an einer Linie aufgezogen — „wie die Perlen auf einer Kette“, sagt Projektleiter Basti Ohrtmann bei der Pressekonferenz zum viertägigen Festival „Werner — Das Rennen 2018“ am heutigen Freitag (31. August 2018). 50.000 Menschen sind an Tag zwei auf dem Festivalgelände — bei Sonnenschein und bester Laune. „Wetter gut, alles gut“, sagt Veranstalter Holger Hübner (HoHa Hanseatic) und kündigt an, dass Europas größtes Motosportfestival am Samstag und Sonntag (1./2. September) bereits morgens um 9 Uhr startet. Damit alle Besucher auch die Trainingsrennen beim Motocross, sehen können. Und wenn eine Anfahrt etwas langsamer verlief, dann läge es auch an all den vielen Verkehrsschildern, die als Souvenir schon am ersten Veranstaltungstag abhanden gekommen sind. „Wir hätten da nicht das Logo vom Werner-Rennen drauf drucken sollen“, gibt Hübner mit einem Grinsen zu.