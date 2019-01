Buybust

Fazit: Wer sich durch den etwas langwierigen Anfang gekämpft hat, kommt nach gut 40 Minuten schon auf seine Kosten. Zwar wurde Buybust ordentlich verschachtelt und man muss aufmerksam im heillosen Getümmel die Story verfolgen, trotzdem kommt man beim philippinischen Actionkracher einiges geboten. Neben dem Schatten ist also auch viel Licht am Horizont zu erblicken. Der Schulterschluss zu Raid gelingt bedingt und etwas stören kann die Länge von zwei Stunden, wo man am Anfang relativ trocken geführt wird, aber den Faden nicht verlieren darf. Die Altersfreigabe ab 18 Jahren ist aufgrund der harschen Gewaltspitzen gerechtfertigt, das dürfte unsere Leser eher ansprechen als abschrecken. Etwas überzogen setzt diese Härte kleine Höhepunkte in einem B-Movie, den man als Genreanhänger ruhig mal als abendliches Unterhaltungsprogramm wählen darf.