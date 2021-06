BYH!!! Sonder-Newsletter: Das 25. Bang Your Head!!! wird abermals verschoben

Es hat sich abgezeichnet, nun ist es traurige Gewissheit: Wir müssen das 25. Bang Your Head!!! um ein weiteres Jahr verschieben. Die jüngste Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die am 28. Juni 2021 in Kraft tritt und in dieser Form vorerst bis zum 26. Juli gilt, macht es unmöglich, das Festival in einem vertretbaren Rahmen stattfinden zu lassen. Vor Euch und uns liegt also tatsächlich ein weiterer Sommer ohne großes Familientreffen in Balingen 🙁

Damit gilt nun offiziell:

Das nächste Bang Your Head!!! wird im Zeitraum 14. bis 16. Juli 2022 stattfinden, die dazugehörige Warm-Up-Show am 13. Juli 2022.

Wir werden erneut versuchen, das bestätigte Billing möglichst komplett ins kommende Jahr zu übernehmen. Ein großer Teil der Bands hat bereits signalisiert mitzuziehen.

Alle Tickets und Bons, die für 2020 und 2021 erworben wurden, behalten für 2022 ihre volle Gültigkeit – ungeachtet aller etwaigen Preiserhöhungen.

Hinsichtlich des weiteren Ablaufs von Rückabwicklungen beim Wunsch einer Ticketrückgabe werden wir Euch noch informieren, sobald es dazu einen neuen Stand gibt. Aktuell können wir leider nach wir vor nur die Rückabwicklung per Gutschein anbieten, zu der Ihr alles Wissenswerte hier nachlesen könnt: https://bang-your-head.de/site_byh/corona

Wie schon angekündigt, werden wir den Ticketverkauf fortsetzen und freuen uns über alle, die uns trotz einer weiteren Wartezeit von mehr als einem Jahr mit einer Bestellung unterstützen.

Damit könnt Ihr übrigens auch Geld sparen: Wir werden spätestens Ende Juli alle Ticketpreise um ca. 20 Prozent anheben, denn – das zumindest zeichnet sich jetzt schon sehr klar ab – nur so werden wir angesichts massiv steigender Produktionskosten 2022 wirtschaftlich arbeiten können.

Natürlich könnt Ihr uns über die diversen Supportaktionen in unseren Shop https://shop.bang-your-head.de auch unabhängig von einem möglichen Ticketkauf unterstützen.

Grundsätzlich gilt (leider) nach wie vor: Jedes Ticket, das nicht zurückgegeben bzw. gegen einen Gutschein eingetauscht wird, hilft uns. Das gleiche gilt für jede Art von Bestellung in unserem Shop https://shop.bang-your-head.de.

Darüber hinaus gibt es allerdings noch einige ganz spezielle Angebote, mit denen Ihr uns Euren Support angedeihen lassen könnt:

Die BYH!!! Supporter-Pakete

Wenn auch Ihr uns – erstmals oder erneut – unterstützen wollt, haben wir neben unseren Solidarity Packages auch unsere tollen Supporter-Pakete, die Ihr hier im Shop findet.

Wir greifen damit quasi den Crowdfunding-Gedanken auf und bieten Euch – gestaffelt nach Beträgen – eine bunt gefächerte Palette an tollen Dankeschön-Präsenten und besonderen Event-Erlebnissen, die es sonst nicht zu erwerben oder nur im Rahmen besonderer Aktionen zu gewinnen gibt.

Wer beispielsweise das Dawn Attacker-Paket in Gold erwirbt, bekommt von uns nicht nur drei exklusive, großformatige Fotos in schmucker Mappe, die wir zum Dank signieren, und ein streng limitiertes Supporter-Shirt, sondern darf obendrein beim Bang Your Head!!! 2022 schon eine Stunde vor offiziellem Einlass auf das Messegelände und unserer Crew bei den Vorbereitungen des großen Eventstarts zuschauen.

Zur Erinnerung gibt es noch ein Gruppenfoto mit allen anderen morgendlichen Geländestürmern und auf Wunsch die Aufnahme in unsere BYH!!!!-Supporter-Online-Galerie mit Namen und Konterfei.

Alle Platinum Stage Diver hingegen erhalten neben einem signierten Foto, dem Erinnerungsbild und der Verewigung in der Supporter-Galerie auch eine individuell bestickte Zip-Jacke mit ihrem Namen. Außerdem kommen sie in den Genuss einer Backstageführung und haben Zugang zur „Besucherbox“ auf der Bühnenseite, wo man den Bands bei ihren Auftritten direkt auf die Finger schauen kann.

Insgesamt warten zehn verschiedene Pakete im Shop auf Euch – und obendrein gibt es sogar die Möglichkeit, offizieller Sponsor zu werden. Tickets für 2022 könnt Ihr natürlich auch gleich mitbestellen. Also: Schaut rein, ob das Passende dabei ist!

Auch Backstageführungen, Essen im Artist-Bereich und Dixi plus Freibier für die Campground-Party haben wir im Angebot 🙂

Die BYH!!!-Festival-Soli-Pakete

Ihr findet in unserem Shop schon seit Längerem ein Soli-Paket, mit dem Ihr uns innerhalb einer Staffelung einen Betrag Eurer Wahl spenden könnt.

Wenn Ihr uns mit einem Betrag 15 Euro oder mehr unterstützt, dann schenken wir Euch als Dankeschön einen tollen Bang Your Head!!!-Festival-Live-Shot im Großformat, den wir für Euch persönlich signieren.

Bei einem Solibeitrag von 30 Euro oder mehr gibt es als Dankeschön-Geschenk noch ein exklusives Corona Clash-Shirt in Wunschgröße dazu.

Hier geht es zu dem BYH!!!-Festival-Solidarität-Paket:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2813_byh—-festival-solidaritaetspaket.html