Bang Your Head!!!: Die nächste Band ist bestätigt

No masquerade – no faking – no compromise! Das ist das Motto der Jungs von Snakebite, die sich seit 2012 einer wichtigen Mission verschrieben haben: der Rückkehr des Hard Rock. Trotz einer Bandoptik, die eher auf Glam und Sleaze hindeutet, setzen die Nordrheinwestfalen auf den klassischen, melodischen Sound mit Bums, der in den 80ern von Bands wie Dokken, Quiet Riot oder Rough Cutt höchst erfolgreich gepflegt wurde und anno 2020 mit Acts wie H.E.A.T, Eclipse, Kissin‘ Dynamite oder eben Snakebite eine ordentliche Frischzellenkur erfährt.

Damit hat es das Quartett bereits ins Vorprogramm von Szenegrößen wie W.A.S.P., Primal Fear, Lizzy Borden und Bonfire geschafft und auch im Rahmen ihrer eigenen Tourshows regelmäßig bewiesen, dass sie immer 100% Vollgas geben – egal ob auf großen Bühnen, in verrauchten Kellerkneipen und nun auch kommenden Sommer beim Bang Your Head!!! 2020 in Balingen. Ihr wisst also, was Euch erwartet: Macht Euch bereit für den Rise Of The Snake – und testet bis dahin ruhig einmal das gleichnamige aktuelle Album der Band an! Es lohnt sich :-).

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley

Hardcore Superstar

Tankard * Unleashed * Kissin‘ Dynamite

Legion Of The Damned * Benediction * Riot V * Rage * Leatherwolf

Night Demon * Heathen * Anthem * Praying Mantis * Onslaught

Memoriam * Atlantean Kodex * Shakra * Midnight * Skull Fist

Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) oder Girlie dazu und obendrein den Bang Your Head!!! Jahresplaner.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Am 7. Dezember steigt, wie Ihr wisst, unsere große Adventsparty mit Ross The Boss, Destruction, Rage, Bloodbound, Nothgard und Final Breath. Nun haben wir eigens für diesen Abend ein exklusives Shirt mit unserem Kettensägen-schwingenden Black Santa aus 100% Baumwolle für Euch entworfen, das Ihr ab sofort in unserem Online-Shop in Wunschgröße und für nur 19,99 Euro bestellen könnt. Das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht:

– Das Shirt ist im Vorfeld 5.- Euro günstiger als vor Ort

– Ihr zahlt keine Versandkosten: Das Shirt wird für Euch reserviert und Ihr könnt es beim Crazy X-Mas gegen Vorlage der Rechnung an unserem Merchandise-Stand abholen (ganz wichtig: das Shirt wird vorerst NICHT versandt!)

– Ihr seid damit umgehend passend gekleidet 🙂

– Es gibt noch ein umfangreiches Bescherungspaket gratis dazu: Den exklusiven BYH!!! Crazy X-Mas Sticker, einen Crazy X-Mas Button und einen Crazy X-Mas Supporter-Pass samt BYH!!! Lanyard

Also, nicht lange fackeln: Sichert Euch dieses tolle Aktionspaket!

Am 07. Dezember 2019 ist in der volksbank*messe Balingen abermals Crazy X-Mas angesagt!

Folgende Bands sind dabei:

Ross The Boss

Destruction

Rage

Bloodbound

Nothgard

Final Breath

Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind zum Preis von 49.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weinachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.