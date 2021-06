Full Force: kündigt den Festivaltermin und die ersten Acts der 27. Ausgabe an

Vom 24. – 26. Juni 2022 ist es endlich wieder soweit und auf der Halbinsel Ferropolis im Gremminer See darf endlich wieder geheadbangt und gemosht werden! Für die 27. Ausgabe des Full Force Festivals gibt es die ersten Line Up Ankündigungen:

Nicht nur zwei der diesjährig bestätigten Headliner Heaven Shall Burn und The Ghost Inside konnten für 2022 gewonnen werden, sondern viele weitere Künstler:innen wie die schwedische Hardcore Punk-Band Raised Fist, die Post Hardcore-Helden von Boysetsfire oder die Metalcore-Legenden von Killswitch Engage.

Zusätzlich finden sich im Line-up die ersten Neuzugänge wie die kanadischen Silverstein, die norwegische Metal-Coverband Frog Leap um Frontmann Leo Moracchioli oder die Death-Metal-Hoffnung Venom Prison um Frontfrau Larissa Stupar.

Die ersten Weichen für das Full Force 2022 sind also gestellt – in den nächsten Wochen und Monaten werden natürlich viele weitere aufregende Acts, sowie spannende Aktionen und Neuerungen abseits der Bühnen angekündigt.

Die Festivalbranche geht durch eine schwere Zeit, umso dankbarer ist das Full Force Team für all die Unterstützung und die aufbauenden Nachrichten der Full Force Community in den letzten Monaten.

Das Full Force gibt allen Fans die Möglichkeit, Ihre Tickets direkt für 2022 zu behalten, denn gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit und ein Umtausch oder eine Umschreibung sind nicht notwendig. Alle Ticketholder werden diesbezüglich separat via E-Mail benachrichtigt.

Der Vorverkauf für das Full Force 2022 ist gestartet. Alle Infos zum Festival und zum Vorverkauf finden sich unter www.full-force.de. Tickets für das Full Force 2022 sind ab 124,95€ erhältlich.

Alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Bleed From Within, Boston Manor, Boysetsfire, Counterparts, Creeper, Emil Bulls, Frog Leap, Get The Shot, Heaven Shall Burn, Imminence, Killswitch Engage, Knocked Loose, Konvent, Mental Cruelty, Neck Deep, Oceans, Raised Fist, Silverstein, Stick To Your Guns, Swiss & Die Andern, The Ghost Inside, The Rumjacks, Venom Prison

