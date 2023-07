Full Force Festival 2023: Rückblick auf die 2023 Ausgabe

Vom Regen in den Sonnenschein, ab zum „most metal place on earth“. Das war das Full Force 2023. Mehr 20.000 Feierbiester haben wieder einmal den lautesten Sommerurlaub des Jahres gefeiert. Somme, Sonne, Erdbeerbowle und dazu noch Unmengen an Crowdsurfenden, Moshpits und Bier!





Lehnt Euch zurück, lasst die Full Force Holidays 2023 Revue passieren und schwelgt gemeinsam mit uns in Erinnerungen an den Campingplatz, die Badestrände und die ganzen einzigartigen Erlebnisse, die es zu erleben gab!



Ab jetzt gilt: Full Force 2024 is coming.

21.-23. Juni 2024 in Ferropolis

In unserem Festival Guide halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden:

Die letzten Early Bird Tickets zum Preis von 149,95€ pro Ticket sind es auf www.full-force.de erhätlich – schnell sein lohnt sicht!