Metal United World Wide: kehrt auch 2023 wieder zurück

Nach mehreren erfolgreichen Jahren setzt Metal United World Wide (MUWW) das Bestreben fort, Metalheads auf der ganzen Welt zu vereinen.

Auch dieses Jahr treffen sich am 30. September 2023 Metalbands und -fans an diversen Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt, um das großartigste Musikgenre zu feiern, das es gibt.

Im Jahr 2014 gründete Black Roos Entertainment-Chef Michael Lüders Metal United Down Under. Dabei fanden am selben Abend 14 Shows unter diesem Banner in ganz Australien statt. Manche sagen, das Rumpeln von Bassverstärkern und das Donnern von Double-Kicks sei von den entlegensten Viehfarmen im Outback aus zu hören (möglicherweise handelt es sich um eine komplette Erfindung).

Neun Jahre später hat sich die Veranstaltung in der australischen Heavy-Szene etabliert und Jahr für Jahr treffen sich Bands und Fans an einem bestimmten Datum, um dem Land einen Vorgeschmack auf Metal zu geben.

Als ob dieses Projekt nicht schon ehrgeizig genug wäre, strebte Michael Lüders danach, noch ein Event draufzusetzen. Wenn Australien durch Heavy Metal geeint werden könnte, warum konnte die Welt dann nicht? Und so wurde Metal United World Wide geboren. Im Jahr 2018 feierte MUWW sein Debüt und fand in unglaublich beeindruckenden 43 Ländern statt, wobei 64 Städte die Shows präsentierten und rund 400 Bands teilnahmen.

Weitere Informationen zu diesem einzigartigen Event folgen in Kürze.

Webseite:

metal-united-world-wide.com/

Das MUWW 2023 bereitet sich darauf vor, genauso bedeutsam zu werden wie die Vorgänger und hält an dem Ziel fest, die Distanzen zwischen den weitverbreiteten einzelnen Gemeinschaften der Welt des Metals zu überwinden. Am 30. September 2023 kommen Metalheads auf der ganzen Welt zusammen, um den Metal zu feiern und Bands aus dem gesamten Spektrum der Metal-Subgenres werden ihre Talente unter Beweis stellen.



Veranstalter Michael Lüders: „Das MUWW-Team arbeitet unermüdlich, aber voller Vorfreude an den Vorbereitungen für die diesjährige Veranstaltung. Sie denken jetzt wahrscheinlich: „Das hört sich so krass an, ich wünschte, ich wäre dabei!“ und du kannst es sein! Wenn Sie als Organisator, Medienpartner oder Unterstützer an der Veranstaltung teilnehmen möchten, lassen Sie es uns wissen! Schließlich geht es uns um Einheit, und wir ermutigen jeden, der Metal liebt, mitzumachen und seinen Beitrag zu leisten. Es gibt noch so viele spannende Details zu verraten. Die MUWW 2023 steht vor der Tür und Sie möchten darauf vorbereitet sein! Also, lasst uns loslegen. Vereint stehen wir, geteilt fallen wir! \M/“